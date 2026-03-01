Engelli Çocuk İçin Akülü Sandalyeyi Araca Dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Çocuk İçin Akülü Sandalyeyi Araca Dönüştürdü

Engelli Çocuk İçin Akülü Sandalyeyi Araca Dönüştürdü
01.03.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beytüşşebap'ta bir baba, engelli çocuğu için akülü sandalyeyi araca çevirerek mutluluk sağladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaş, engelli çocuğu için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi. akülü sandalyeye müzik ve ışık yaptıran vatandaş, ayna ve koruma sensörü ile sandalyeyi araç yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Abdullah Adıyaman isimli bir tamirci, engelli olan çocuğunu mutlu etmek için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi. Yapmış olduğu düzeneklerle kontrol edilir ayna, gece lambaları, uzun kısa far, müzik çalar ve telefon bağlantısı için de bluetooth aparatı taktı. Engelli olan çocuğu için gece gündüz çalışarak akülü sandalyeyi araba şekline çeviren Adıyaman, destek verilirse daha düzenli bir çalışmayla engellilerin de artık gönül rahatlığıyla gece dışarı çıkmasına imkan sağlayacağını ifade etti. Adıyaman, "Çocuğum doğuştan engelli ve annesini geçen yıl kaybettik. Ben de çocuğum mutlu olsun diye akülü sandalyesini arabaya çevirdim. Değişik cihazlar ekledim hepsi aküyle çalışıyor. 4 gün kalıyor daha sonra şarja bırakıyorum. Işık, led ekran, telefon ve aynaları takarak orijinal ortamdaymış gibi bir izlenim verdim. Hepsi de çalışıyor, korna çok yüksek ses çıkarıyor, ışıklar ise kısa ve uzun olabiliyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Yerel, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Çocuk İçin Akülü Sandalyeyi Araca Dönüştürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:37:00. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Çocuk İçin Akülü Sandalyeyi Araca Dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.