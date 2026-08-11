Engellilere TYP\'de 9 ay sınırı kaldırılsın

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Bedensel Engelliler Derneği ve 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Derviş Arslan, Toplum Yararına Programlar'da (TYP) engelli bireyler için uygulanan 9 aylık süre sınırının kaldırılması veya yeniden katılım hakkı tanınmasını istedi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, işverenlerin engelli kadrosunda personel çalıştırma yükümlülüğüne rağmen uygulamada daha hafif engelli bireyleri tercih edebildiğini belirterek, "Bedensel engeli daha ağır olan vatandaşlarımız ise iş hayatının dışında kalmaktadır" ifadelerni kullandı.

İŞKUR aracılığıyla yürütülen TYP'nin engelli bireyler açısından önemli bir istihdam fırsatı olduğunu belirten Arslan, program sayesinde çalışma deneyimi kazandıklarına dikkati çekti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Bizler çalışmak, üretmek ve kimseye yük olmadan kendi emeğimizle hayatımızı sürdürmek istiyoruz. İŞKUR aracılığıyla katıldığımız Toplum Yararına Programlar bizler için çok değerli bir fırsattır. Bu program sayesinde çalışma hayatını öğreniyor, iş tecrübesi kazanıyor ve topluma daha güçlü şekilde katılıyoruz. Ancak sadece 9 ay çalışma hakkımız bulunmakta ve bu sürenin sonunda program sona ermektedir. Daha sonra aynı imkandan yeniden yararlanamıyoruz."

"ENGELLİ BİREYLERE YENİDEN KATILIM HAKKI TANINSIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Arslan, engelli bireylerin çalışma imkanlarının diğer vatandaşlara göre daha sınırlı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım, sağlam bireyler birçok sektörde çalışma fırsatı bulabilirken engelli bireylerin iş bulma imkanı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle engelli vatandaşlarımız için TYP programındaki 9 aylık süre sınırının kaldırılmasını veya engellilere özel sürekli ya da tekrar katılım hakkı tanınmasını arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunan iş yerlerinde farklı engel gruplarındaki bireylerin de istihdam edilmesi için denetim ve teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesini isteyen Arslan, engelli bireylerin çalışma hayatına daha fazla katılabilmesi gerektiğini belirtti.

Arslan açıklamasında, "Bizler sadaka değil, fırsat eşitliği istiyoruz. Yardım değil, çalışma hakkımızın güçlendirilmesini istiyoruz. Ülkemize yük olmak değil, üreten bireyler olarak katkı sunmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.