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Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar - Son Dakika

Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar

14.01.2022 14:31

Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Tofaş araçlarına büyük ilgi duyan 16 yaşındaki engelli Eren Koçdemir'e doğum günün de sürpriz yapan 50 Tofaş grubu engelli gencinde hayalini gerçekleştirdi.

Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Tofaş araçlarına büyük ilgi duyan 16 yaşındaki engelli Eren Koçdemir'e doğum günün de sürpriz yapan 50 Tofaş grubu engelli gencinde hayalini gerçekleştirdi.

Tofaş araçlarına hayran olan doğuştan engelli 16 yaşındaki Eren Koçdemir'in bu hayalini gerçekleştirmek için baba Cemal Koçdemir ilçede yer alan Tofaş grubuna ulaşarak doğum gününde sürpriz yapmak istediğini iletti. Bunun üzerine harekete geçen grup 50 araç ile Eren'in tutkusu ve hayali için sürpriz doğum günü için toplanarak, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar.

'Genç kardeşimiz istesin, bütün araçları getiririz'

Projeyi düzenleyen isimlerin başında gelen Alaplı Tofaş grup sözcüsü Muhammet Yaman, "Bugün akşam bir abimiz beni aradı ve bir isteğinin olduğunu söyledi. Çocuğunun Tofaş araçlarına tutkusu olduğunu ve doğum günü yapacağını onu mutlu etmek için birkaç araba toplayabilir miyiz dedi. Bende Alaplı Tofaş üyeleri olarak yaklaşık 50 aracı bir araya getirdik. Bu gencimizin isteği Tofaş ise bizler Alaplı'daki bütün araçları gerekirse toplarız. Alaplımızı seviyoruz. Engelli kardeşimizin doğum gününü kutluyoruz. Engelli kardeşimizin tek hayali olan Tofaş araca sahip olması için elimizden geleni yapacağız. Küçükte olsa kendisine araç edindirebilirsek ne mutlu bize ne mutlu Alaplımıza" dedi.

'Herkese çok teşekkür ediyorum'

Yapılan desteklerden ötürü kendisini çok mutlu hissettiğini ifade eden baba Cemal Koçdemir ise, "Çok mutluyum çok duygulandım. Hem oğlum adına hem de ailem adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bir telefonla arayarak onlarca araçlarıyla bu soğuk kış gününde buraya geldiler. Oğlumun büyük bir sevgisi ve tutkusu var bu araçlara. 16. yaşına girdi oğlum. Bizde kendisine unutmayacak bir doğum günü yapalım dedik ve böyle bir şey geldi aklımıza. Gelenlerden de gelemeyenlerde Allah razı olsun hepsinden çok teşekkür ederim" dedi.

Tofaş marka araçla evinden alınan ve ailesiyle birlikte doğum günü için hazırlanan alana gelen Eren Koçdemir Tofaş markalı aracın üzerine konan pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Onlarca Tofaş Grubu üyelerinin önünde konfetiler eşliğinde pastayı üfleyen Eren ailesine sarılarak göz yaşlarını tutamadı. Onlarca kişi doğum günün kutlu olsun Eren diye bağırarak slogan attı. Daha sonra Eren ailesi ve Tofaş grubu üyeleriyle birlikte pastayı keserek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar
Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar
Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar

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Engelli, Tragger, Tofaş, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için doğum gününde sürpriz yaptılar - Son Dakika
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