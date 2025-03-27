Engelli Kardeşler Akülü Araçlarına Kavuştu

Niğde'nin Çiftlik ilçesi Kula köyünde yaşayan engelli 4 kardeş, düzenlenen yardım kampanyası ile akülü araçlarına kavuştu.

Adıyaman ailesinin üçüncü nesil fertleri, genetik bir hastalık olan ve tedavisi bulunmayan friedreich ataksisi (FRDA) nedeniyle yıllardır yürüyemiyor. 8 yıldır hareketsiz bir hayat sürmek zorunda kalan Serpil (25), Yunus (23), Hasan (14) ve Onur Adıyaman'ın akülü araç talebine hayırseverler kayıtsız kalmadı. Polis memuru Mustafa Şahin ve Niğde Belediyesi çalışanı İsmail Tekin'in öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası ile 4 kardeşe akülü tekerlekli sandalye alındı. 'Gönüllere Dokunma Projesi' kapsamında akülü araçlarına kavuşan kardeşler bağışta bulunanlara teşekkür etti. - NİĞDE