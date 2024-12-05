Engelliler Günü Ergan Dağı'nda Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Engelliler Günü Ergan Dağı'nda Kutlandı

Engelliler Günü Ergan Dağı\'nda Kutlandı

Erzincan'da engellilere özel kayak etkinliği düzenlendi, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

05.12.2024 08:13
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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde Dünya Engelliler Günü'ne özel program gerçekleştirildi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla engelli vatandaşlar Ergan Dağı Kayak Merkezinde kayak yapıp, kar motoruyla keyifli tur atma imkanı buldular.

Unutulmaz bir gün yaşayan engelli vatandaşlar, programı organize eden yetkililere teşekkür ettiler.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezinin Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade ederek, "Bugün burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Engelli bireyler sadece destek bekleyen insanlar değil, tam aksine, onlara fırsat verildiğinde bu ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine ve güzelleşmesine katkı sağlayanlardır." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Günü Ergan Dağı'nda Kutlandı - Son Dakika

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