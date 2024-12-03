Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri

Engelliler Günü\'nde Farkındalık Etkinlikleri

Muğla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri başladı, farkındalık programları düzenleniyor.

03.12.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla'da düzenlenen farkındalık programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreni ile başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Muğla'daki engelli derneklerinin katılımıyla gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından etkinlikler, saat 11.00'de Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenecek farkındalık programıyla devam edecek. Saat 13.00'te engelli derneklerine yönelik ziyaretler gerçekleştirilecek. Günün son etkinliği ise saat 19.00'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Burada, Prof. Dr. Ozan Bahar'ın "Nasıl Mutlu Olurum" başlıklı söyleşisi katılımcılarla buluşacak.

Programın ikinci günü olan 4 Aralık'ta, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde saat 11.00'de Engelsiz Yaşam Platformu'na üye sivil toplum kuruluşlarının taleplerini kamu kurumlarıyla paylaşacağı bir toplantı düzenlenecek. Saat 15.00'te ise Uluslararası Gençlik Merkezi'nde, özel bireylere yönelik sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Sivil Toplum, Etkinlikler, Aralık, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 14:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.