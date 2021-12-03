Engelliler, Kaymakamla birlikte kurum denetimi yaptı - Son Dakika

Engelliler, Kaymakamla birlikte kurum denetimi yaptı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Kaymakam Ahmet Gökcecik ve beraberindeki engelli vatandaşlar, kurumları denetledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Kaymakam Ahmet Gökcecik ve beraberindeki engelli vatandaşlar, kurumları denetledi. Engelli vatandaşlara denetim yapan Kaymakam Ahmet Gökcecik, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilçe binasını denetimi sırasında akülü arabasıyla SGK binasına giren engelli vatandaşların geçişine uygun olmayacağı durumlarda kapıyı sökeceğini söyledi. SGK binasında denetim gerçekleştiren Kaymakam Ahmet Gökcecik ve engelli vatandaşlar denetim sırasında herhangi bir zorlukla karşılaşmadı. Denetim sırasında özellikle görme engelli vatandaşları kaldırımda yürürken sıkıntı çekebileceklerine değindi. Kaymakam Ahmet Gökcecik, görme engelli vatandaşların kaldırımlarda karşılaştıkları sıkıntılardan en çarpıcı halini erken biten, hissedilebilir zemin olarak bilenen sarı yolların kurum içlerine kadar yapılması talimatını verdi. - AMASYA

Son Dakika

İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri

Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız

Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti

Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı