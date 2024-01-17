Engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek, engelliliğin sınırlarını ortadan kaldıracak, kentin engellileri arasında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak, sürdürülebilir, gerçekçi, yenilikçi ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılandırılmasını desteklemek için Çanakkale Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen "Engelsiz Çanakkale Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Deniz Polisevinde gerçekleştirilen Engelsiz Çanakkale Çalıştayı'na, Vali İlhami Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şuayip Üner, Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Ümit Burunlular, akademisyenler, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Engelli Derneklerin başkanları ve engelli vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Engelsiz Çanakkale ÇalıştayındaVali İlhami Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şuayip Üner ve Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Ümit Burunlular tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Engelsiz Çanakkale Çalıştayında görüşülen konuların önemine değinen Vali İlhami Aktaş, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak, sürdürülebilir, gerçekçi, yenilikçi ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, Engelsiz bir Çanakkale için devletin bütün imkanları ile engelli vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların devletin bütün imkanlarından en iyi şekilde yararlanması için tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışacağını ifade eden Vali Aktaş, Engelsiz Çanakkale Çalıştayının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştay da, kentte erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik, kentte kurumsal hizmetlere erişim, afetlerde engellilik ve çözüm önerileri, kentte engelli istihdamı ve çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar, kentimizde uygulanabilecek engellilere yönelik geliştirilebilecek uygulama, eğitim, organizasyon vb. yenilikçi fikir önerileri gibi çıkarılması gereken değerler ve bunlar için kurum ve kuruluşlara düşen görevler değerlendirildi.

Çanakkale'de engellilik alanına ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması konuları ile edinilen bilgilerin engellilik alanında harekete geçmeyi desteklemesi, Engelsiz Çanakkale fikrine öncülük etmesi hususlarının da görüşüleceği "Engelsiz Çanakkale Çalıştayı" çalışma gruplarının bir araya gelmeleriyle devam etti. - ÇANAKKALE