Engelsiz Yaşam Kulübü'nden Braille Projesi - Son Dakika
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Yerel

Engelsiz Yaşam Kulübü'nden Braille Projesi

Engelsiz Yaşam Kulübü\'nden Braille Projesi

Görme engellilere yönelik hazırlanan kitaplar, gönüllüler tarafından Braille alfabesiyle yazılıyor.

16.05.2025 11:46
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Sivas Farabi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Kulübü, görme engelli bireylerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. "Sivas'a Dokunuyoruz" adlı proje çerçevesinde gönüllü gençler, 'Braille' alfabesi ile kitaplar hazırlıyor.

Sivas Farabi Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Kulübü, görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla dikkat çeken bir projeye imza attı. 'Sivas'a Dokunuyoruz' adlı proje çerçevesinde gönüllü gençler Braille alfabesi ile el emeğiyle kitaplar hazırlayarak, engelli bireylerin hayatına dokunmayı hedefliyor. 45 gönüllü genç tarafından yürütülen projede "Seçme Şiirler", "Sivas Gezi Rehberi", "Çocuk Masalları" ve "Nasrettin Hoca Fıkraları" gibi çeşitli içerikler Braille alfabesiyle yazılıyor. Kitaplar Farabi Gençlik Merkezi'nde kalıcı olarak sergilenirken, gönüllü gençler proje doğrultusunda kitap üretimine devam ediyor. Sivas Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sivas Gezi Rehberi'nin kabartma formata dönüştürülmesi de, şehri tanımak isteyen görme engelli bireyler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, hem gönüllülük hem de sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülüyor.

"Normalde bunun bir makinesi var, fakat biz ellerimizle kitap yazıyoruz"

El emeğiyle yazılan kitapların engelli bireyler için daha değerli olduğunu söyleyen Şahsenem Bakış, "Engelsiz Yaşam Kulübü kapsamında burada 45 gönüllümüzle birlikte Braille alfabesi ile yazdığımız kitaplarımızı sergiliyoruz. Seçme Şiirler, Sivas Gezi Rehberi, Çocuk Masalları ve Nasrettin Hoca Fıkraları'ndan oluşan kitaplar yazdık. Gönüllü gençlerimizle birlikte engelli bireylerin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Onlara faydalı olabilecek şeyler üretmeye çalışıyoruz. Öğrenciler kitapları elleri ile yazıyor. Normalde bunun bir makinesi var, fakat biz ellerimizle engelli bireylere ne kadar faydalı olabilirsek o kadar iyi hissedeceklerini düşünüyoruz. Gönüllü gençler, Braille alfabesi ile A-4 boyutundaki tabletlere kitapları yazıyor. Gönüllülerimiz yurtlarında ve burada fırsat buldukça elleri ile bu kitapları yazmaya çalışıyorlar. Kitapları gören engelli bireyler çok seviniyor. Çünkü bu kitapların basımı makine üzerinde olmasına rağmen bizim el emeği ile yapmamız onları çok mutlu ediyor. Buradaki kütüphanemizde engelli bireylere bir yer vermiş olmamız, onlar için çok değerli oluyor" diye konuştu.

"Kendi el emeğimizle yazdığımız kitapları basılı halde görmek bizi gururlandırıyor"

Engelsiz Yaşam Kulübü Başkanı ve gönüllü gençlik lideri Kıymet Yıldız, "Braille alfabesi ile yazmış olduğumuz kitaplar ile görme engellilerin kitaplara daha kolay erişim sağlamasını istedik. Sosyal hayatta daha çok aktif olmalarını amaçladık. Kitapları yazarken burada da yazmaya devam ettik, okulumuzdan vakit buldukça kaldığımız yurtlarda da yazmaya devam ettik. Braille alfabesi ile kitap yazmak oldukça emek isteyen bir süreçti. Bu süreçte zorlandığımız vakitler de oldu. Biz iyilik düşüncesiyle yola çıktığımız için o kadar zorlanmadık. Kendimi sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş gibi hissediyorum. Özel durumu olan bireylerin kalplerine dokunuyoruz. Kendi el emeğimizle yazdığımız kitapları basılı halde görmek, hem motivasyon kaynağı oluyor hem de bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

"Engelliler Haftası kutlama haftası değil, farkındalık oluşturma haftasıdır"

Projeye öncülük eden Braille okuma-yazma kurs öğretmeni ve görme engelli eğitimci Selman Devecioğlu, "Engelliler Haftası kutlama haftası değil, farkındalık oluşturma haftasıdır. Gönüllü gençler kendi el emekleri ile yazdıkları kitapları bize sundu. Engelli ve görme engelliler Sivas'a daha çok gelmeye başladı. Görme engelliler buraya geldikleri zaman sosyal medyada Sivas'a dair bir şeyler okuyor ama 'Sivas'a nasıl hakim olabiliriz, daha iyi tanıyabiliriz' diye düşünüyorlar. Sivas Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü'nün hazırladığı Sivas Gezi Rehberi'ni buradaki gönüllü gençler kabartma haline getirmiş. Buradaki gençler Braille alfabesi kursu alıp, bu kitapları üretmeye başladılar. Bu kitapları yazarak büyük bir ihtiyacı giderdiler. Gönüllü arkadaşlara farkındalık oluşturdukları için teşekkür ediyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Yaşam Kulübü'nden Braille Projesi - Son Dakika

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