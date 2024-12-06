Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören öğrenciler sahne şovlarıyla beğeni topladı - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören öğrenciler sahne şovlarıyla beğeni topladı

Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde tedavi gören öğrenciler sahne şovlarıyla beğeni topladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören öğrencilerin hazırladığı ve sunuculuğunu sanatçı Kutsi'nin üstlendiği Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı gerçekleştirildi.

06.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:27
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören öğrencilerin hazırladığı ve sunuculuğunu sanatçı Kutsi'nin üstlendiği Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda engelli bireyler, hazırladıkları şarkı gösterileri ve eşsiz performanslarıyla büyük beğeni topladı. Engelsiz bir dünyanın mümkün olduğunu vurgulayan ve "Sevgi Paylaşmaktır" mottosuyla hayata geçirilen farkındalık programında çeşitli sahne gösterileri yer aldı.

Şahin öğrencilerle beraber şarkı söyledi

Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı programda şarkı ve dans gösterilerinin yanı sıra, geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan kıyafetlerden oluşan bir defile düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sahneye çıkarak öğrencilere eşlik etti ve şarkılar söyledi.

Programda öğrencilerin annelerinin oluşturduğu koro ilk kez sahne aldı

Buğday Tanesi filminin başrol oyuncusu Kutsi'nin sunumu ve şarkılarıyla renklenen programda, Engelsiz Yaşam Merkezi'nden yararlanan öğrencilerin annelerinden oluşan Annelerden Nağmeler Müzik Korosu ilk kez sahne aldı.

"Bu şehir engelli dostu ve engelsiz şehir olmaya hazır"

Programda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu şehir engelli dostu ve engelsiz şehir olmaya hazır. Kimsenin kimseden ayrılmadığı bir dünyayı inşa edeceğiz. Bu şehir, engelli dostu bir şehir olarak tüm dünyaya örnek olacak. Bunu birlikte başaracağız. Burada çok özel bir model var. Engelli bireylerden sorumlu bir daire başkanlığımız var. Hiçbir şehirde görme engelli bir daire başkanı yapılmadı. Engelin elde, ayakta ya da gözde olmadığını, iyi yetişmiş bireylere fırsat verildiğinde ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Şu anda dünyanın en güzel engelsiz yaşam merkezlerinden birini açtık. Yürüyemeyen çocuklar yürüyor, konuşamayan çocuklar konuşuyor. Her alanda özel hizmetler sunuyoruz. Bu şehir, Türkiye Yüzyılı'nda barışın, kardeşliğin ve engellilerin yüzyılı olacak. Bütün engelleri kaldıracağız" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi ile Gaziantep Kızılay İl Merkez Başkanı Mustafa Bozgeyik de günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören öğrenciler sahne şovlarıyla beğeni topladı - Son Dakika

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