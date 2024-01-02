Engin Doğru, CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı. Doğru, "Esenyurt için büyük bir sıçrama yapma, geçmişin izlerini tamamen silme, geleceğe birlikte yürüme vakti. Esenyurt'ta ortak aklın, ortak yaşamın ve güçlü adımların vakti. Esenyurt'un ayağa kalkma ve halkıyla bütünleşerek sorunlarını çözme vakti" dedi.

Engin Doğru, CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı. 1990'lı yılların başından itibaren Esenyurt'ta ikamet ettiğini belirten Doğru, İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un artan nüfus ve yanlış yönetim stratejilerinin sonucu olarak birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Barınma, sağlık, altyapı ve ulaşımdan göçmen ve kadın sorununa, kontrolsüz nüfusun bir sonucu olarak işsizlik sayısındaki artışın asayiş sorunlarına yol açmasına kadar bir dizi sorunu yerinden inceleyen Engin Doğru, çözüm için yerel yönetimlerin önemine, ortak akla ve şehir planlamasına vurgu yaptı.

"PLANSIZ BÜYÜME BİRÇOK SORUNU BERABERİNDE GETİRDİ"

Esenyurt'un 500 bin nüfusa göre yapıldığını belirten Doğru, ilçede bir buçuk milyona yakın nüfusun yaşadığını ve bu durumun trafikten, altyapı hizmetlerine kadar birçok alanda sorunlar yarattığı belirtti. Doğru, "Esenyurtlular en iyi şartlarda yaşamayı hak ediyor, bunu da Esenyurt sakinleriyle birlikte, onların desteğiyle başaracağız" dedi.

"GÜVENLİ BİR ESENYURT İNŞA EDECEĞİZ"

İlçenin suçla anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Doğru, sokaklarında herkesin güvenle gezebileceği, parklarında çocukların korkmadan oynayabileceği bir Esenyurt için suçla ve suçluyla mücadelenin önemini vurguladı. Suçla anılan bir bölgenin her zaman yeni suçlulara davetiye çıkaracağının altını çizen Engin Doğru, göreve gelmeleri halinde daha güvenli bir Esenyurt için merkezi yönetimle koordineli bir şekilde çalışacaklarını ve Esenyurt'un imajını hak ettiği yere getireceklerini belirtti.

"ESENYURT "KÜÇÜK ŞAM" OLARAK ANILMAYACAK"

2022 verilerine göre nüfusu 1 milyon 127 bine çıkan Esenyurt'un hem Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hem de onlarca kentten daha fazla nüfusa sahip olduğunu belirten Doğru, ilçeye kayıtlı ve kayıtsız pek çok göçmenin geldiğini belirtti. Resmi olmayan rakamlara göre 300 bin yabancı uyruklunun yaşadığı Esenyurt'ta, ilçe sakinlerinin "Şam Sokağı" olarak adlandırdığı sokakların olduğunu belirten Doğru, göçmen sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Göreve gelmem halinde kararlı adımlar atacağız. Esenyurt'u 'küçük Şam' olarak anılmaktan kurtaracağız" dedi.

"KADINLAR HAYATTAN DIŞLANMAYACAK"

Esenyurt'ta öncelikli gündemlerinden birinin kadına şiddetle mücadele etmek olacağını belirten Engin Doğru, özellikle yasa dışı günlük kiralık evlerde şiddet olaylarının yoğunlaştığını dile getirdi. Günlük kiralık evler ve konut denetimleri için gerekli başvuruları yapmaya hazır olduklarını söyleyen Doğru, kadınların toplumsal hayattan dışlanmasının önüne geçecek yerel projeler hazırladıklarını belirtti. Özellikle kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri için belediyeler bünyesinde iş yurtları ve sosyal hizmet alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade eden Doğru, "Kadın meclisleri kuracağız toplumsal eşitliği kadınlarla birlikte başaracağız" dedi.

"SAĞLIK ALANINDA HÜKÜMET VE BÜYÜKŞEHİRLE İSTİŞARELER YAPACAĞIZ"

Esenyurt'ta devlet hastanesi sorunu olduğunu söyleyen Doğru, insanların devlet hastanesine gittiğinde saatlerce sıra beklediğini ve yıllardır ek hizmet binası beklenmesine rağmen yapılmadığının altını çizdi. "Biz hem hükümet kanadında hem de İstanbul Büyükşehir Belediyemizle istişareler yaparak çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu hizmetleri çok hızlı bir şekilde yapıp Esenyurt'u daha yaşanabilir, sağlığa erişim konusunda sorunsuz bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu.

"SAĞLAM BİR ESENYURT İNŞA ETMELİYİZ"

Esenyurt'ta 6 Şubat depremlerinin ardından 6 ay içerisinde 178 bina için yerinde dönüşüm talebiyle risk tespiti başvurusu gerçekleştirildiğini aktaran Engin Doğru "Bir diğer önceliğimiz de depreme dayanıklı evler yapmak olacak, depremden etkilenecek evleri tespit edip hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm başlatmalıyız, sağlam bir Esenyurt inşa etmeliyiz" diyerek olası Marmara depremi için daha fazla geç kalmadan adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

"ÇOCUKLARINIZI GÜVENLE BIRAKACAĞINIZ KREŞLER YAPACAĞIZ"

Esenyurt'un birçok mahallesinde kreş ihtiyacı olduğunu söyleyen Doğru, "Önceliğimiz tüm mahallelerde hızlı bir şekilde kreş yapmak. İşe giden vatandaşlarımızın çocuklarını güvenle bırakabileceği kreşler oluşturmak istiyoruz" dedi. İç göçün etkisi ile nüfusun arttığını ve bu durumun okullardaki sınıf kapasitelerini yetersiz hale getirdiğini belirten Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı Engin Doğru, göreve gelmeleri halinde eğitim alanında da hızlı bir dönüşüme hazır olduklarını belirtti.

"ESENYURT'UN İHTİYAÇLARINI BİLİYORUZ, ÇÖZÜM REÇETELERİMİZ HAZIR"

Başkanlığında sorunların üstesinden gelmek için çalışacağını, ihtiyaçları iyi bildiğini ve çözüm odaklı olduğunu vurgulayan Engin Doğru "Esenyurt için büyük bir sıçrama yapma, geçmişin izlerini tamamen silme, geleceğe birlikte yürüme vakti. Esenyurt'ta ortak aklın, ortak yaşamın ve güçlü adımların vakti. Esenyurt'un ayağa kalkma ve halkıyla bütünleşerek sorunlarını çözme vakti" dedi.