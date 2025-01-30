Enkaz altında yaşadığı diyalogla depremin acısını unutturan Ahmet ağabey, asrın felaketinin üzerinden yıllar geçse de söyledikleriyle gülümsetiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Enkaz altında yaşadığı diyalogla depremin acısını unutturan Ahmet ağabey, asrın felaketinin üzerinden yıllar geçse de söyledikleriyle gülümsetiyor

Enkaz altında yaşadığı diyalogla depremin acısını unutturan Ahmet ağabey, asrın felaketinin üzerinden yıllar geçse de söyledikleriyle gülümsetiyor

Hatay'da asrın felaketinde enkazdan 4. günde kurtarılan ve söyledikleriyle depremin acısını hafifleten Ahmet Erol Yılmaz, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

30.01.2025 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da asrın felaketinde enkazdan 4. günde kurtarılan ve söyledikleriyle depremin acısını hafifleten Ahmet Erol Yılmaz, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmiş ve binlerce yapı yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesi Şehit Polis Murat Kaya Caddesi'ndeki iş hanında depreme yakalanan 45 yaşındaki Ahmet Erol Yılmaz, enkaz altından ekiplerin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Yılmaz'ın arama kurtarma ekipleriyle yaşadıkları diyalog depremin acısını unutturmuş ve herkes tarafından tanınan 'Ahmet ağabey' olmuştu. Yaşadığı diyalogla Türkiye'yi gülümseten Ahmet ağabey, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

"Enkaz altında yaşayıp yaşamadığımı merak eden bir arkadaşın devamlı kontrol etmek için ismimi söylemesinden artık gına gelmişti, devamlı ismimi söylemesinden dolayı artık küfür ettim"

Depremin ikinci yılında enkaz altındaki diyaloğuyla depremin acısını unutturan 45 yaşındaki Ahmet Erol Yılmaz, "İskenderun'da bulunan en eski iş hanı olan Büyükçarşı iş hanında yakalandım depreme, 4 gün sonra enkazından çıkarıldım. Enkaz altında yaşayıp yaşamadığımı merak eden bir arkadaşın devamlı kontrol etmek için ismimi söylemesinden artık gına gelmişti, devamlı ismini söylemesinden dolayı artık küfür ettim. Küfürde bulundum, milletin de hoşuna gitti. Ayak parmaklarım yok, yara ve protez var bir yanda üç yerden darbe aldım, bayağı bir sıkıntıya girdim, daha da devam ediyor bu sıkıntım. Çalışmıyorum da şu an, bu şekilde tedavim devam ediyor" dedi.

"Ben oturup hiç kıpırdamadım, kıpırdamış olsaydım paramparça olurdum ve o şekilde kurtardım kendimi"

Deprem anında yaşadıklarını ve enkaz altındaki zorlu süreci anlatan Yılmaz, "Deprem olduğunda ben oturuyordum, orta tarafta. Susamıştım, su içmeye kalktım. Su içmeden önce dedim sigarayı yaktım, deprem başladı. Ben oturup hiç kıpırdamadım, kıpırdamış olsaydım paramparça olurdum ve o şekilde kurtardım kendimi. Deprem oldu, bina çöktü. Bina çöktükten sonra işte kendimi videoya çekmiştim. Ondan sonra da olduğum yerde uzanıyorum. Ayağım da enkazın altında kalmıştı, ekipler ne zaman geldi onu hiç hatırlamıyorum yani saat ve süreç olarak öyle devam etti. Enkazdan sadece dört gün sonra çıkarıldığımı biliyorum. Enkaz altında susuzluk ve yemek olmadığından çok kötü oldum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erol Yılmaz, Kurtarma, Deprem, Yerel, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altında yaşadığı diyalogla depremin acısını unutturan Ahmet ağabey, asrın felaketinin üzerinden yıllar geçse de söyledikleriyle gülümsetiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:09:23. #1.11#
SON DAKİKA: Enkaz altında yaşadığı diyalogla depremin acısını unutturan Ahmet ağabey, asrın felaketinin üzerinden yıllar geçse de söyledikleriyle gülümsetiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.