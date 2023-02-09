Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı veda - Son Dakika
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Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı veda

09.02.2023 16:13
Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı veda

Memleketleri Konya'dan sömestir tatili dönüşü görev yaptıkları Hatay'a gittikleri günün gecesinde depreme yakalanan 4 kişilik aileden, Matematik Öğretmeni Musa Sarıhan ve 2 yaşındaki kızı Kübra Sarıhan Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Memleketleri Konya'dan sömestir tatili dönüşü görev yaptıkları Hatay'a gittikleri günün gecesinde depreme yakalanan 4 kişilik aileden, Matematik Öğretmeni Musa Sarıhan ve 2 yaşındaki kızı Kübra Sarıhan Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan 1 buçuk yıl önce Hatay'a atanan Matematik Öğretmeni Musa Sarıhan, memur eşi Kübra Sarıhan ile 2 yaşındaki kızları Defne ve 5 yaşındaki oğulları Rüzgar ile Hatay'a taşındı. Aile fertleri 6 Şubat günü Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Odabaşı Mahallesi Kavaslı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Musa Sarıhan, eşi Kübra Sarıhan ve çocukları 2 yaşındaki Defne ile 5 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedenleri enkaz altından bir gün arayla çıkarıldı. Defne ile babası Musa Sarıhan'ın, Rüzgar ile de annesi Kübra Sarıhan'ın birbirlerine sarılı olarak cenazelerinin enkazdan çıkarıldığı öğrenildi. Konya'ya getirilen Kübra Sarıhan ve oğlu Rüzgar'ın cenazesi, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Yazır Mezarlığında defnedildi. Matematik Öğretmeni Musa Sarıhan ve kızı Kübra Sarıhan ise Konya'nın Beyşehir ilçesinde Merkez Çarşı Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Sarıhan ailesinin 5 Şubat günü Konya'daki ailelerini ziyaret ettikten sonra görevli yaptıkları Hatay'a döndükleri ve 8 saat sonra depreme yakalandıkları öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı veda - Son Dakika
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