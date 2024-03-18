Enkazdan 2 gün sonra kurtulan genç yeni protez istiyor
Enkazın altından 2 gün sonra böyle kurtulmuştu: Bacaklarını kaybeden genç, şimdi yürümek istiyor
HATAY - Hatay'da yaşayan 20 yaşındaki Emre Yüksek, enkaz altında 2 gün kalarak bacaklarını kaybetmişti. Depremzede gencin şimdiki dileği ise gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir protezle yürüyebilmek.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce insan enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı. Depreme Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde yakalanan 20 yaşındaki Emre Yüksek, enkaz altından 2 gün sonra kurtarılmıştı. Enkaz altından kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıyan Yüksek, tedavi sürecinde 2 bacağını kaybetmiş ve protez bacak takılmıştı. Takılan protezlerle ayağa kalkmakta güçlük çeken Yüksek'in hayali ise 850 bin TL değerindeki protezlere kavuşarak yeniden yürüyebilmek.
"Çıkmak için çabaladım ama ayağımın üstünde beton parçası vardı"
Enkazın altındayken uyandığında ayaklarının üstünde beton parçası olduğunu ifade eden Yüksek, "6 Şubat günü uyuyordum. O gece arkadaşımın evinde kalmıştım. Arkadaşımı kaldırdım, arkadaşım kalktı ve ışığı açtı. Deprem olduğunu fark etti. Bina yıkılırken ben de çıktığım odanın duvarına kendimi attım. Ben uyandığımda etrafımda çok enkaz yığını vardı. Kimsenin sesi çıkmıyordu. Çıkmak için çabaladım ama ayağımın üstünde beton parçası vardı. Ayağımın üstündeki betonları görünce daha çok panik yaptım. Enkazın altında 2 gün kaldım. 2 gün sonra benim yerimi buldular" dedi.
"Bir daha bacağımın kesilmesi bana büyük bir acı verecek"
2 gün boyunca enkazda kalan ve ayakları ampute olan Yüksek, "Ayaklarım ampute yapılarak kesildi. 2 buçuk ay tedavi gördüm. Protez yapıldığında bir sorun yoktu. Yürümeyi denedim. İlk başta dengem yoktu. Değnekle yürüyordum. Değnekle yürümeme rağmen sürekli düşüyordum. Diz kapağımda kayma oldu. Protez düzeltilmezse sol diz kapağımı kaybedeceğim. Yeni yapılacak protezin fiyatı 850 bin TL. Gerçekten yaşadığım sıkıntı bana yetiyor. Bir daha bacağımın kesilmesi bana büyük bir acı verecek. Dengemi sağladığım sol diz kapağım var. O da giderse tam çökmüş durumda olacağım. Çünkü bu psikolojiyi toplamak gerçekten kolay değil" ifadelerini kullandı.
(RMZ-VK-SO-Y)
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