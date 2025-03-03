Enkazın Kahramanı: Arama Kurtarma Köpeği Tayga - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Enkazın Kahramanı: Arama Kurtarma Köpeği Tayga

Muğla NAK ekibi, deprem sonrası Tayga isimli köpekle başarılı arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

03.03.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enkazın sessiz kahramanı arama kurtarma köpeği Tayga görev başında

MUĞLA - Muğla NAK Arama Kurtarma Ekibi, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Ekipte görev yapan arama kurtarma köpeği Tayga, enkaz altındaki kayıplara ulaşma konusundaki yüksek hassasiyetiyle dikkat çekiyor. Eğitmeniyle birlikte birçok zorlu görevde yer alan Tayga, başarılı arama çalışmalarıyla takdir topluyor.

"Maraş depremi sonrası Tayga'nın hikayesi başladı"

Muğla NAK Arama Kurtarma Temsilcisi ve aynı zamanda Tayga'nın eğitmeni olan Pınar Dinlemez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama kurtarma köpeği yetiştirmeye karar verdiğini belirtti. "Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde görev yaptım. Daha önce bir köpeğimi kaybetmiş ve bir daha sahiplenmeyi düşünmüyordum. Ancak depremde yaşadıklarımız beni bir kez daha harekete geçirdi. Bir arama köpeği yetiştirmeye karar verdim ve bu süreçte Tayga ile yollarımız kesişti" ifadelerini kullandı.

Belçika Malinois cinsi olan Tayga, daha yavruyken belirli testlerden geçirilerek arama köpeği olarak yetiştirilmek üzere seçildi. Merak duygusu, havlama refleksi ve oyuncağa olan ilgisi gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak eğitime başlatıldı.

"AFAD sınavını ilk girişte başarıyla geçti"

AFAD tarafından her yıl Eylül veya Ekim aylarında düzenlenen Köpekli Arama Timleri Sınavı'na katılabilmek için köpeklerin en az 18 aylık olması gerekiyor. Tayga, 2 yıllık yoğun bir eğitim sürecinin ardından bu sınava ilk girişte başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Dinlemez, "Tayga'yı eğitirken AFAD birliklerinde eğitim aldık. Bursa, Afyon ve İzmir AFAD ekipleriyle çalıştık, enkaz alanlarında yoğun antrenmanlar gerçekleştirdik. Ayrıca Muğla AFAD da bize büyük destek verdi. Hem operasyonel anlamda hem de eğitim sürecinde önemli katkılar sundular" dedi.

"Kentsel ve Doğal alanlarda Arama Kurtarma görevlerinde yer alacak"

AFAD'ın sertifikalı sınavı ağırlıklı olarak kentsel arama kurtarma üzerine olsa da Tayga, doğadaki kayıp arama operasyonlarında da aktif olarak görev alabiliyor.

Dinlemez son olarak, "Depremlerde yıkılan binalarda, çöken yapılarda, pazaryerlerinde ve ulaşım alanlarında görev alabiliyoruz. Bunun yanı sıra doğada kaybolan bireyleri arama çalışmalarında da Tayga bizimle birlikte sahada yer alıyor. Alzheimer hastaları, yaşlı bireyler veya doğada kaybolan çocukların bulunması için de arama çalışmalarında Tayga'nın hassas burnu devreye giriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Deprem, Pınar, Muğla, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkazın Kahramanı: Arama Kurtarma Köpeği Tayga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:34:28. #7.11#
SON DAKİKA: Enkazın Kahramanı: Arama Kurtarma Köpeği Tayga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.