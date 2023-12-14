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ER-VAK, Kandilli Güvenç İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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ER-VAK, Kandilli Güvenç İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştirdi

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK), Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında Kandilli Güvenç İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyarette bulundu. Ziyarette, Cumhuriyet'in önemi ve kazanımları anlatıldı, öğrencilere tarih bilinci vermek amacıyla kitap dağıtıldı ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

ER-VAK, Kandilli Güvenç İlkokulu ve Ortaokulu\'na ziyaret gerçekleştirdi
14.12.2023 - 14:23,  Güncelleme: 14:33
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Erzurum Kalkınma Vakfı'nın (ER-VAK) Cumhuriyetin 100.Yılı münasebetiyle sürdürmüş olduğu okul ziyaretlerinin yeni adresi Kandilli Güvenç İlkokulu ve Ortaokulu oldu.

Cumhuriyetin 100.Yılı kapsamındaki çalışmaları çerçevesinde Kandilli Güvenç İlkokulu ve Ortaokulu'na gittiklerini belirten Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Cumhuriyet'in önemini ve kazanımlarını anlattıklarını, öğrencilere tarih bilinci vermek için hazırlamış oldukları "Erzurum'dan Yükselen Bayrak" isimli kitapları dağıttıklarını ayrıca Şehir Tiyatrosu oyuncularından Yakup Çağlayan ile Yakup Abdullahoğlu'nun sergiledikleri "İbişin Sınavı" isimli geleneksel tiyatro ile öğrencileri buluşturduklarını ifade etti.

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, öğrencilerle yaptığı sohbette Cumhuriyetin önemini anlatıp Kandilli yöresinin çocuğu eski Sağlık Bakanları'ndan Prof.Dr. Nusret Karasu hakkında bilgi verip öğrencilerin bu değerli şahsiyetlerin izlerinden yürümelerini tavsiye etti.

Geçmiş dönemlerde Kandilli Ortaokulu'nda okumuş yörenin tanınan şahsiyetlerinden olan Er-Vak Başkan Yardımcısı Abdurrahman Zeynal ise yaptığı konuşmada Kandilli isminin nereden geldiğini anlatıp, Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kandilli'nin tarihteki öneminden bahsedip, eğitimci kimliği ile öğrencilere temennilerde bulundu.

Öğrencilerin coşku ile takip ettikleri etkinlikten sonra okulda Yerli Malı Haftası için hazırlanan sergiyi gezen ER-VAK üyeleri, okul müdürü Ahmet Savaş tarafından okul hakkındaki bilgi aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle vedalaşıp Erzurum'a döndüler. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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