Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi - Son Dakika
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Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

26.04.2022 10:24

Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimiVAN Vangölü Aktivistleri Derneği, Van Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı gereğince Van'ın Erciş ilçesindeki lise öğrencilerine "Çevre ve Van Gölü Havzası" konusunda eğitim verdi.

Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

VAN Vangölü Aktivistleri Derneği, Van Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı gereğince Van'ın Erciş ilçesindeki lise öğrencilerine "Çevre ve Van Gölü Havzası" konusunda eğitim verdi.

Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından öğrencilere çevre bilinci kazanılması amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzellikleriyle ilgili eğitim verildi. Eğitim programına katılan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, okulda düzenlenen 'Kariyer Günleri' programında öğrencilerle söyleşi yaptı. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Özel, iyi bir kariyer planlaması yapmaları gerektiğini belirterek, seçecekleri mesleği çok sevmeleri gerektiğini ifade etti.

Program sonunda konuşan Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Sağlam da, davetlerini kırmayarak öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" konusunda eğitim veren Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve dernek üyelerine teşekkür etti. Sağlam, Vangölü Aktivistleri Derneğinin Van Gölü ve çevre için çok güzel projeler hayata geçirdiğini belirterek her kesimin bu derneğe sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Programın ardından Van Gölü Aktivistleri ile öğrenciler "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganı atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi
Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi
Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi
Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

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Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü Havzası, Van Gölü, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ercişli öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi - Son Dakika
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