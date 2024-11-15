Erciyes A.Ş. Kış Turizmini Dünyaya Tanıtıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., İstanbul'da düzenlenen Uzakrota Global 2024 ve Ankara'da gerçekleşen TravelExpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer alarak, kış turizmi alanındaki potansiyelini sergiliyor.

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin en gelişmiş kayak merkezi olarak, ulusal ve uluslararası arenada tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, TravelExpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı devam ederken, Türkiye'nin iç turizmini tanıtmak için de önemli bir platform sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Otelciler Derneği bu fuarda, Erciyes'in dört mevsim turizm imkanlarını, kış turizmi, spor turizmi, doğa turizmi, kültür turizmi ve sağlık turizmi gibi zengin potansiyelini ulusal düzeyde tanıtıyor. Kayseri ve Erciyes'in sunduğu alternatif turizm seçenekleri, bölgedeki turizm profesyonellerinin dikkatini çekiyor.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'i ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtıp, marka değerini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti. Fuarda katılımcılara Erciyes'in eşsiz pistlerini tanıttıklarını vurgulayan Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özellikle şehrimiz ve Erciyes'in tanıtımı konusunda ulusal ve uluslararası tanıtımların yapılmasına yönelik hassasiyetini biliyoruz. Bu doğrultuda turizm zenginliğimizi her platformda anlatmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Diğer taraftan, İstanbul'da düzenlenen Uzakrota Global Fuarı, İngiltere, BDT, Balkanlar, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere 110 ülkeden 15 bini aşkın turizm profesyonelini ağırlıyor. Erciyes A.Ş. fuarda kayak merkezinin ve bölgenin turizm potansiyelini, sahip olduğu imkanları turizmcilere anlatıyor.

Her iki fuarda da Erciyes, sadece kış turizmiyle değil, aynı zamanda dört mevsim boyunca cazip olabilecek bir destinasyon olarak güçlü bir tanıtım yapıyor. Erciyes her iki fuarda da aktif bir şekilde yer alarak, kış turizmi alanındaki gücünü ve cazibesini gösteriyor. - KAYSERİ