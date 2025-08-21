Erciyes Dağı'nda Yaz Aylarında Zirve Tırmanışları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erciyes Dağı'nda Yaz Aylarında Zirve Tırmanışları Devam Ediyor

Erciyes Dağı\'nda Yaz Aylarında Zirve Tırmanışları Devam Ediyor
21.08.2025 15:45  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen zirve tırmanışları, her hafta sonu doğaseverleri 3 bin 917 rakımlı Erciyes'in zirvesine çıkarıyor. Profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara eşsiz manzaralar sunuyor.

3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkan doğaseverler manzaranın tadını çıkarırken, güzel görüntüler çekerek unutulmaz bir gün yaşıyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından, Türkiye'de ilk defa Erciyes'te uygulanmaya başlanan ve profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleşen tarifeli zirve tırmanışları ile doğaseverler her hafta sonu zirve yapıyor. Muhteşem havası ve tabii imkanlarıyla sadece kayak ve kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmaktan ziyade tüm dağ ve tabiat sporlarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıkan Erciyes'te yaz aylarında da çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından 2016 yılında başlatılan zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca her hafta sonu gerçekleştiriliyor. Erciyes'in eşsiz tabiat ve kültür güzelliklerini keşfeden tırmanışçılar, volkanik tepelere meydan okuyup Erciyes'in zirvesine çıkarak unutulmaz anları fotoğraflıyorlar. Her yaştan doğaseverlerin katılımına açık olan bu aktivite Erciyes A.Ş.'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleşiyor. Her Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanan dağcılar, 2 bin 900 metrede bulunan dağ evinde geceyi geçiriyor, sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçerek güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu; " İç Anadolu'muzun ve Kayseri'mizin incisi Erciyes'te yaz aylarında özellikle doğa tutkunları tarafından ilgi gören zirve tırmanışları son hızıyla devam ediyor. Bu Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlenen bir program. Erciyes Kayak Merkezi'nde 12 ay istifade etmek için kışın yapılan faaliyetlerin ardından yazında Erciyes'i dolu dolu geçirmek için yapılan faaliyetlerden birisi. Bir dağda yapılabilecek bütün aktiviteleri burada yapmayı planlıyoruz. Her hafta sonu kendi mihmandarımız eşliğinde 20 kişili gruplar halinde gruplarımızı alıyoruz. Dağda bir gece geçirip, sabaha karşı Erciyes'in 3 bin 917 zirvesine çıkarıyoruz. Orada İç Anadolu'nun ve Kayseri'nin panoramasını izliyorlar ve fotoğraflarını çekiyorlar" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Erciyes, kayseri, Yerel, Yaşam, Doğa, Spor, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Dağı'nda Yaz Aylarında Zirve Tırmanışları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Talisca’dan transfer olacağı iddialarına cevap Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap
Nijerya’da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
NBA yıldızından Göztepe paylaşımı NBA yıldızından Göztepe paylaşımı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City’e transfer ediyor Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:55:35. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes Dağı'nda Yaz Aylarında Zirve Tırmanışları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.