Erciyes Dağı\'nda Yaz Aylarında Zirve Tırmanışları Devam Ediyor

3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkan doğaseverler manzaranın tadını çıkarırken, güzel görüntüler çekerek unutulmaz bir gün yaşıyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından, Türkiye'de ilk defa Erciyes'te uygulanmaya başlanan ve profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleşen tarifeli zirve tırmanışları ile doğaseverler her hafta sonu zirve yapıyor. Muhteşem havası ve tabii imkanlarıyla sadece kayak ve kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmaktan ziyade tüm dağ ve tabiat sporlarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıkan Erciyes'te yaz aylarında da çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından 2016 yılında başlatılan zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca her hafta sonu gerçekleştiriliyor. Erciyes'in eşsiz tabiat ve kültür güzelliklerini keşfeden tırmanışçılar, volkanik tepelere meydan okuyup Erciyes'in zirvesine çıkarak unutulmaz anları fotoğraflıyorlar. Her yaştan doğaseverlerin katılımına açık olan bu aktivite Erciyes A.Ş.'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleşiyor. Her Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanan dağcılar, 2 bin 900 metrede bulunan dağ evinde geceyi geçiriyor, sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçerek güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu; " İç Anadolu'muzun ve Kayseri'mizin incisi Erciyes'te yaz aylarında özellikle doğa tutkunları tarafından ilgi gören zirve tırmanışları son hızıyla devam ediyor. Bu Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlenen bir program. Erciyes Kayak Merkezi'nde 12 ay istifade etmek için kışın yapılan faaliyetlerin ardından yazında Erciyes'i dolu dolu geçirmek için yapılan faaliyetlerden birisi. Bir dağda yapılabilecek bütün aktiviteleri burada yapmayı planlıyoruz. Her hafta sonu kendi mihmandarımız eşliğinde 20 kişili gruplar halinde gruplarımızı alıyoruz. Dağda bir gece geçirip, sabaha karşı Erciyes'in 3 bin 917 zirvesine çıkarıyoruz. Orada İç Anadolu'nun ve Kayseri'nin panoramasını izliyorlar ve fotoğraflarını çekiyorlar" diye konuştu. - KAYSERİ