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Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Sayısı Artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısının arttığını ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Ziyaretçi Sayısı Artıyor
22.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:59
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç açıklamasında; "Erciyes'te bir sene öncekine göre ziyaretçi sayısının yüzde 40 arttığını görmekten keyif alıyoruz" dedi.

Sömestrin ilk günü gişelerden 45 bin kişinin geçtiği Erciyes Kayak Merkezi, her geçen gün ziyaretçi sayısını yükseltirken, Erciyes'in tanınırlığı da gerek Türkiye'de gerekse dünyada artıyor. Bu istikamette her fırsatta Erciyes Kayak Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu ziyaretinde kayak merkezinin yoğunluğuna ve heyecanına ortak oldu. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki ziyareti esnasında konuşan Başkan Büyükkılıç, burada en güzel şekliyle huzurlu bir ortamda hizmet vermeye özen gösterdiklerini belirterek, "Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Maşallah pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, doluyor, taşıyor. Hem sömestr tatilinin bereketini, hem kış sezonunun bereketini yaşıyoruz. İnşallah bir sene öncekine göre yüzde 40 burada ziyaretçi sayısının arttığını görmekten keyif alıyoruz, memnun oluyoruz. Onlara en güzel şekliyle huzurlu bir ortamda hizmet vermeye özen gösteriyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki güzel ortamda keyif almamanın mümkün olmadığını söyleyerek şunları aktardı;

"Malum 19 mekanik tesisimiz var. 40 pistimiz var. 110 kilometreden fazla pist uzunluğumuz var. Ana yollarımız açık. Şehrimize otoban gibi yolları ile 20 kilometre uzaklıkta, 20 dakika. Böyle bir güzel ortam. Keyif almamak elde değil. Çok güzel, pırıl pırıl. Belki bir miktar kuyruk oluyor ama onlar da bu işin doğası, cilvesi gereği. Rağbetin ve ilginin fazla olduğunu gösteriyor. Memnunuz, memnun etmeye çalışıyoruz. Aksiyon dediğin şey işte, gel burada heyecanı yaşa, her türlü kayak çeşidini yaşa. Hakikaten Erciyes bir başka güzel. Burada bereketi ile bembeyaz gelinliği ile insanlara en güzel hizmet veriliyor."

Kayak alanı ve kapalı tesislerde gerek yerli gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilerle sohbet eden, fotoğraf çekinen Başkan Büyükkılıç'a, ziyaretçiler hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretçiler, "Elinize sağlık başkanım. Her şey için teşekkür ederiz" diyerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Büyükkılıç'a başarılar dilediler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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