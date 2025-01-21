Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Turizmde Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Turizmde Öne Çıkıyor

Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Turizmde Öne Çıkıyor

Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa ve İskandinav ülkelerinin dikkatini çekerek uluslararası bir cazibe merkezi haline geldi. Modern tesisleri ve etkileyici manzarasıyla kayak severler için ideal bir destinasyon sunuyor.

21.01.2025 11:29  Güncelleme: 11:31
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Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa ülkelerinin yanı sıra İskandinav ülkelerinin de dikkatlerini çekmeyi başardı.

Kayseri'nin dağ turizmiyle öne çıkan en önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi; sadece Türkiye'den değil, dünya çapında da büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Erciyes A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği kış turizmi alanında sürekli büyüyen bir ivme yakalamayı başardı. 112 kilometrelik kayak pisti ağı ve 19 mekanik tesisiyle Erciyes, hem yurt içinden hem de yurtdışından gelen ziyaretçilerini ağırlayarak her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Erciyes'in sunduğu modern imkanlar ve kış sporları tutkunları için ideal şartlar, bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Erciyes Kayak Merkezi, daha önce Çekya ve Polonya'dan gelen turistleri de ağırlayarak uluslararası alanda kendini tanıtmaya başlarken, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerden gelecek turistler için de önemli bir destinasyon haline geliyor. Son olarak İsveç medyasının da dikkatini çeken Erciyes, kayak severlerin yeni gözdesi haline gelmeye başladı. İsveç televizyonlarında geniş yer bulan Erciyes, modern tesisleri, eşsiz manzarası ve yüksek kaliteli kayak pistleriyle övgü aldı. Bir İsveç televizyon kanalında turizm üzerine yapılan yayında dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, övgü dolu sözlerle anlatıldı. Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden program konuğu Kajsa Beausang, Kapadokya bölgesinin turizm potansiyelinden bahsederken, Erciyes'e de ayrıca dikkat çekerek; "Üstelik Kapadokya'nın yanı başında Kayseri de var. Orada da harika bir kayak merkezi var. 3 bin 917 metre zirveye sahip Erciyes Dağı. Kayseri'nin de bu kadar etkileyici olduğunu bilmiyordum" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin kolay ulaşım avantajına vurgu yapan Beausang; " İstanbul'dan direkt uçakla kısa sürede ulaşabiliyorsun. Bu da çok büyük bir avantaj. İnsanlar Erciyes'i biraz Alplere benzetebilir ama buranın daha da özel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada yalnızca doğal güzellikler değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük pazar alanlarından biri gibi özel aktiviteler de var. Bu gerçekten harika" ifadelerini kullanırken diğer program konuğu ise "görülecek ve yapılacak çok fazla şey var gibi görünüyor" sözleri ile Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi karşısında uyanan merak ve hayranlığını dile getirdi.

Büyük turizm potansiyeli ve gördüğü uluslararası ilgiyle birlikte Erciyes, geleceğe umutla bakan bir vizyon sunuyor. Kayseri, kış ve dağ turizmi alanında emin adımlarla yol alırken, Erciyes'in karı, Kayseri'nin karı olmaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Turizmde Öne Çıkıyor - Son Dakika

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