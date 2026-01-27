Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi - Son Dakika
Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi

Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi
27.01.2026 23:00  Güncelleme: 23:09
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi. Eğitime Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katılırken, kayak yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi. Eğitime Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katılırken, kayak yapan çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik hakkında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliği ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak etkinlikleri için şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımızla bir araya geldik. Eğitimlerin akabinde İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın, çocuklarımıza katılarak birlikte kayak yaptılar. Yürekleri ısıtan bu güzel günde çocuklarımızın mutluluğu için göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimine ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneğin'in değerli eğitmenlerine teşekkür ederiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli çocuklarımızın her zaman yanlarındayız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes, Kayseri, Yerel

Son Dakika Yerel Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi - Son Dakika

23:32
SON DAKİKA: Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi - Son Dakika
