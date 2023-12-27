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Erciyes Üniversitesi'nden 5 Öğretim Üyesine Bilim Ödülleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde, Erciyes Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesi ödüle layık görüldü. Prof. Dr. Derviş Karaboğa, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla 2 ödüle birden layık görüldü. Diğer ödül alan isimler ise Prof. Dr. Nurhan Karaboğa, Doç. Dr. Emrah Tıraş, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Nuri Ertaş ve Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen oldu.

Erciyes Üniversitesi\'nden 5 Öğretim Üyesine Bilim Ödülleri
27.12.2023 - 17:26,
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100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Tören çerçevesinde Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 5 Öğretim Üyesine ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Törende Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla özgün, öncü ve çığır açan projeleriyle öne çıkan bilim insanlarına verilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2023 Uluslararası Akademi Ödülü ile Mühendislik Bilimleri kategorisinde 2023 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödülü olmak üzere 2 ödüle birden layık görüldü. Prof. Dr. Derviş Karaboğa ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Karaboğa TÜBA - TESEP ödülünü elde ederken, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Tıraş ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Nuri Ertaş'a TÜBA - GEBİP ödülü verildi.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ise Sağlık Bilimleri kategorisinde 2023 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödülünü aldı.

Erciyes Üniversitesi olarak her zaman zirveyi hedeflediklerini ve bu bağlamda çalışmalar yürüterek akademisyenleri her alanda desteklediklerini vurgulayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, alanlarında gerçekleştirdikleri üstün nitelikli çalışmalar nedeniyle ödüle layık görülen üstün başarılı bilim insanlarını tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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