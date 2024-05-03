Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri Sıralamasında 4. Sırada - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri Sıralamasında 4. Sırada

Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri Sıralamasında 4. Sırada

PatentEffect tarafından açıklanan 'Türkiye'nin Patent Raporu 2023' verilerine göre, Erciyes Üniversitesi patent tescil şampiyonu üniversiteler sıralamasında 4. sırada yer aldı. Erciyes Üniversitesi, patent başvuruları ve uluslararası patent başvuruları alanında da başarılı bir performans sergiledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite-sanayi işbirliği ve sınai mülkiyet haklarına verilen öneme dikkat çekerek, Erciyes Üniversitesi'nin başarı grafiğinin her alanda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

03.05.2024 08:37
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PatentEffect tarafından 'Türkiye'nin Patent Raporu 2023' verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 4. sırada yer aldı.

ERÜ Erciyes Teknopark tarafından yürütülen patent başvuruları sonucunda, 2023 yılının Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 4. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra da ERÜ,Türkiye (TR) Patent Başvuru Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 5. sırada ve Uluslararası Patent Başvuruları'nın (PCT) Şampiyonu Üniversiteler Sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite- sanayi işbirliği ve Sınai Mülkiyet Haklarına önem verildiğine dikkat çekti. ERÜ bünyesinde birçok sektör dahil olmak üzere patent çalışmaları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, açıklanan sonuçların gurur verici olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, son olarak ise, Erciyes Üniversitesi'nin başarı grafiğinin her alanda daha da ileriye taşınacağını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri Sıralamasında 4. Sırada - Son Dakika

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