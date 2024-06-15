Erdek İskelesi'nde Tatilcilerin Yoğunluğu

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Balıkesir'in Erdek ilçesi üzerinden Avşa Adası başta olmak üzere adalara gitmek isteyen tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Erdek İskelesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Erdek üzerinden Avşa Adası başta olmak üzere Marmara, Ekinlik ve Paşalimanı Adası'na gitmek isteyen tatilciler, iskelede büyük bir yoğunluk oluşturdu. Özellikle Balıkesir'in en gözde tatil merkezlerinden biri olan Avşa Adası'na gitmek isteyenlerin yaşattığı hareketlilik dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 bin 500 olan Avşa Adası'nın nüfusunun, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 150 bine kadar bekleniyor.

Feribotların hareket saatlerinden saatler önce uzun kuyruklar oluşuyor. Feribot şirketleri, ek seferler düzenleyerek talebi karşılamaya çalışıyor. - BALIKESİR