Erdek'te "Hoş Geldin Bebek" ziyareti - Son Dakika
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Erdek'te "Hoş Geldin Bebek" ziyareti

13.04.2022 13:54
Erdek'te "Hoş Geldin Bebek" ziyareti

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, "Hoş Geldin Bebek" projesi dahilinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, "Hoş Geldin Bebek" projesi dahilinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Erdek Kaymakamı Atasoy, "Hoş Geldin Bebek" projesi dahilinde yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Atasoy, projede Erdek İlçesi Alaattin Mahallesi'nde ikamet eden Zehra- Hasan Akyıldız çiftinin dünyaya yeni gelen Ela Ada isimli bebeği eşi Özge Atasoy ile birlikte ziyaret etti.

Bebeğin durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Atasoy ve eşi, aileye "Hoş Geldin Bebek" seti hediye etti.

Bebekle ve aile ile yakından ilgilenen Kaymakam Atasoy ve eşi, her türlü ihtiyaç durumunda yanlarında olduklarını belirterek, "Allah şans ve bahtını açık etsin." dedi.

Ziyarette, Ela Ada'nın abisi Kemal Ata'da Kaymakam Atasoy ve eşinden bir isteği olurken, Atasoy çifti bu talebin en kısa sürede yerine getirileceği sözü verdi. - BALIKESİR

Erdek'te Hoş Geldin Bebek ziyareti

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Abdullah Atakan Atasoy, Hasan Akyıldız, Erdek, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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