Avrupa Afrika Uluslararası Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası\'nda Tutulan Balıklar Şehit, Gazi ve İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 31.05.2024-01.06.2024 tarihleri arasında Erdek'te gerçekleştirdiği Avrupa Afrika Uluslararası Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası'nda tutulan balıklar şehit, gazi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Afrika Uluslararası Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası'nda tutulan balıklar Erdek Kaymakamlığı öncülüğünde şehit, gazi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bunun için su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekim gözetiminde yenmesi risk oluşturan ve bölgemizdeki hallerde satışı olmayan yani talep görmeyen türler ayrılıp, diğer türdeki balıklar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Emniyet ve Jandarma ekipleri marifetiyle şehit, gazi ve avlanma yapılan bölgedeki sosyal yardımlaşma vakfına kayıtlı yardım alan toplam 67 aileye soğuk zincir bozulmadan, hijyen kurallarına dikkat edilerek dağıtımları yapıldı.

Böylelikle Erdek'te avlanan balıkların Erdek'teki şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması sağlandı. - BALIKESİR