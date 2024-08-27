Erdek'te su altı temizliğiyle denizin kirliliği ortaya çıktı - Son Dakika
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Yerel

Erdek'te su altı temizliğiyle denizin kirliliği ortaya çıktı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan su altı temizliği etkinliğinde, dalgıçlar tarafından çıkarılan çöplerle denizin kirliliği gözler önüne serildi.

27.08.2024 03:08
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Erdek'te su altı görüntüleri denizin kirliliğini gözler önüne serdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için etkinlikte balıkadam kıyafetleri giyen dalgıçların yarım saatlik dalışında, 200 metrekarelik alanda temizlik yapıldı.

Erdek'te 8'inci "Geleneksel Su Altı Temizliği" etkinliği yapıldı. Denizde, yaklaşık olarak yarım saat su altında temizlik yapan dalgıçlar, bir kamyonet dolusu çöp çıkardı. Sivil Toplum kuruluşları ve Erdek Dalış Kulübü iş birliğiyle Erdek Liman bölgesinde deniz dip temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikte denizden plastik ve cam şişe, araç lastiği gibi çok sayıda çöp çıkarıldı.

Etkinlikte balıkadam kıyafetleri giyen dalgıçların yarım saatlik dalışında, 200 metrekarelik alanda dip temizliği yapıldı. Şişe, pet, lastik, kap, ev atıkları gibi çöpleri gün yüzüne çıkaran dalgıçlar, buldukları eşyalara karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kamyonet dolusu çöp çıkarılan etkinlikte dalgıçların kameralarına yasınyan görüntülerde Erdek denizinin bazı bölümlerinin kirliliği gözler önüne serilmiş oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdek'te su altı temizliğiyle denizin kirliliği ortaya çıktı - Son Dakika

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