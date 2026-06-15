Erdemli Belediyesi\'nden üreticiye güçlü destek

Erdemli Belediyesi, tarıma ve üreticiye verdiği desteklerle ilçede üretimin gücünü artırmaya devam ediyor. Belediyenin üreticilere yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen Tarımsal Destek Dağıtım Töreni'nde çiftçilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi desteği sağlandı. Yeni sezon öncesinde üreticilerin ihtiyaçlarına katkı sunan destekler, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği törene siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, tarımın, üretimin ve çiftçinin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kara, Erdemli Belediyesi olarak üreticinin yanında olmayı bir vefa borcu olarak gördüklerini belirterek, güçlü bir Erdemli'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini vurguladı.

ÜRETİCİLERE YENİ SEZON ÖNCESİ TARIMSAL DESTEK SAĞLANDI

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Tarımsal Destek Dağıtım Töreni, ilçede üretim yapan çiftçilere önemli katkılar sundu. Program kapsamında üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi desteği verildi. Farklı üretim alanlarına yönelik hazırlanan desteklerin, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltması ve tarımsal faaliyetlerin daha verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Sulama borusu desteğiyle üreticilerin tarımsal sulama süreçlerinde ihtiyaç duyduğu altyapıya katkı sunulurken, güneş paneli desteğiyle enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Ceviz soyma makinesi, üretim sonrası işleme süreçlerinde çiftçilere kolaylık sağlayacak destekler arasında yer alırken, sera naylonu desteği örtü altı üretim yapan çiftçiler için yeni sezon hazırlıklarında önemli bir ihtiyaç olarak öne çıktı. Küçükbaş hayvan yemi desteği ise hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem giderlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Erdemli'nin bereketli topraklarında üretimin kesintisiz devam etmesi için yapılan desteklerin, ilçede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunması bekleniyor. Belediye tarafından sağlanan destekler, yalnızca ekonomik katkı olarak değil, aynı zamanda üreticinin emeğine sahip çıkan yerel yönetim anlayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Törende destekleri teslim alan üreticiler, yeni sezon öncesinde sağlanan katkının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

BAŞKAN KARA: GÜÇLÜ BİR ERDEMLİ'NİN YOLU GÜÇLÜ BİR TARIMDAN GEÇER

Törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, tarımın ve üretimin toplum hayatındaki yerinin vazgeçilmez olduğunu belirtti. Kara, "Toprak varsa hayat vardır. Üretim varsa bereket vardır, çiftçi varsa gelecek vardır" sözleriyle üreticinin değerine dikkat çekti. Erdemli Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olmayı bir vefa borcu olarak gördüklerini söyleyen Kara, belediyeciliğin yalnızca yol, altyapı ya da fiziki hizmetlerle sınırlı olmadığını vurguladı. Başkan Kara, belediyeciliğin aynı zamanda üreticinin derdiyle dertlenmek, çiftçinin yükünü hafifletmek ve emeğin yanında durmak anlamına geldiğini ifade etti. Güçlü bir Erdemli'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini belirten Kara, güçlü tarımın da üreticisine sahip çıkan bir anlayışla mümkün olacağını dile getirdi. Bu kapsamda hayata geçirilen desteklerin, çiftçilerin üretim sürecinde karşılaştığı ihtiyaçlara doğrudan katkı sunacağını söyledi. Erdemli'nin tarımsal potansiyeline dikkat çeken Başkan Kara, ilçenin bereketli topraklarında üretimin artarak devam etmesi için belediye olarak destekleri sürdüreceklerini belirtti. Kara, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, verilen desteklerin çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Program, desteklerin üreticilere teslim edilmesi ve katılımcıların değerlendirmeleriyle sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü