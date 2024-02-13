Erdemoğlu Ailesi, depremden etkilenen vatandaşlara bin konutluk proje için çalışmalara başladı

Erdemoğlu Ailesi, depremden etkilenen vatandaşlara verilmek üzere bin konutluk projenin çalışmalarına Adıyaman'ın Besni ilçesinde başladı.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremlerde Adıyaman'da ağır hasar almış ve binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.
Depremde evlerini kaybeden depremzedelere verilmek üzere Erdemoğlu Ailesi tarafından bin konut yapım projesi başlatılmıştı. Projenin onaylanmasının ardından konut yapım çalışmalarına başlanıldı.
Konutların yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "6 Şubat depremleri sonrası Erdemoğlu Ailesince yapımı taahhüt edilen bin konut inşaatına başlandı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planının onaylanması akabinde sahada çalışmalar başladı. İlçemize her konuda desteklerini esirgemeyen Besni'nin ihyası için hiçbir karşılık beklemeksizin öncü olan Erdemoğlu Ailesi'ne ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca alanın kamulaştırılması ve imar süreçlerinde kolaylaştırıcı çözümler üreten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen ve Valimiz Osman Varol'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Daha sonra konuşan Merinos A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ise, "Tek gayemiz doğup büyüdüğümüz topraklarda yaşayan hemşerilerimize faydalı olabilmek ve Besni'nin daha yaşanılabilir bir ilçe formunda olmasıdır. Özellikle 6 Şubat depreminin ardından yaşadığımız olumsuz şartları azaltmak için bizlerde bir nebze olsun gayret göstermekteyiz. Erdemoğlu Holding olarak depremin hemen ardından AFAD hesabına 100 milyon TL, nakit para yatırılmıştır. Yine vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere AFAD'a 100 bin metrekare halı, 150 bin adet battaniye teslim edilmiştir. Ayrıca deprem bölgesinde Erdemoğlu çalışanlarının hesaplarına toplam 100 milyon TL nakit para yatırılarak yaraların sarılmasına yardımcı olmaya çalıştık. Besni Kaymakamlığımız ile organizasyon sağlayıp Besni ilçemizde Yapılan konteyner kentin tüm altyapı çalışmalarını sürdürdük. Son olarak ta Besni'mizde depremden etkilenmiş vatandaşlarımıza verilmek üzere bin konutluk bir projenin çalışmalarına bugün itibariyle çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Bu alan içerisinde parklar, bahçeler, spor alanları, eğitim öğretim binaları, cami gibi sosyal alanları bulunmakta, bununla birlikte proje, bölgeye önemli bir yaşam alanı kazandırarak Besni'nin daha yaşanılabilir bir ilçe formunda olmasını arzu ediyoruz. Yapılan bu çalışmaların ilçemizdeki dayanışmayı arttırması ve hayırlı hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
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