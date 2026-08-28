Erdoğan: Bölgemizde Barışı Birlikte İnşa Etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlayarak bir yere varmayız. Bölgemizde barış ve güvenliği birlikte inşa etmek zorundayız. İttifakta hayır vardır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlayarak bir yere varmayız. Bölgemizde barış ve güvenliği birlikte inşa etmek zorundayız. İttifakta hayır vardır."
Kaynak: İHA
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