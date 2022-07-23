Pembe Betül Karasu, 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde 'Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de bekleriz' pankartı açmış ve kendisini evine çaya davet etmişti. Programın ardından lise öğrencisi Karasu'nun davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karasu'nun evini ziyaret ederek ailesiyle bir süre görüşmüştü.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda - Son Dakika

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