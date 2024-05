Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Yerel

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Evi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet, ev eşyası, araç ve gereçlere ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

İhtiyacı olan vatandaşların istifade ettiği ve hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet veren Ereğli Belediyesi Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Yarım Elma Sevgi Evine vatandaşlar kullanmadıkları ama ihtiyaç sahibi birinin kullanmasına uygun olan; kıyafet, ev eşyası, araç ve gereç bağışında bulunabiliyor. Vatandaşlar fazla olan eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması üzerine Ereğli Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Evi'ne teslim ediyor. Buradan da eşyaları ihtiyaç sahipleri alabiliyor. Böylece Ereğli Belediyesi aracılığıyla sosyal yardımlaşma bilinci ile vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Yapılan yardımların şehrin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini belirten Belediye Başkanı Umut Akpınar; "Şehrimizin her bir bireyinin ihtiyaçlarını karşılamak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Yardımlar sosyal dayanışma, paylaşma ve birlik duygusunu pekiştiriyor. Belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. İhtiyaç duydukları her konuda destek sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. - KONYA