Ereğli\'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Liman Başkanı Bülent Eyüpoğlu, Türkiye'nin denizcilik vizyonuna dikkat çekti.

Karadeniz Ereğli'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde saat 10.00'da başlayan programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında limandaki gemiler de siren çaldı.

Törende konuşan Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Bülent Eyüpoğlu, Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliği açısından taşıdığı önemi anlattı. Eyüpoğlu, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Meclis'te yaptığı konuşmada ifade ettiği 'Denizciliği, Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' sözleri, bizim için yol göstericidir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, tersanecilikten gemi inşasına, liman altyapılarından deniz personelinin eğitimine kadar pek çok alanda önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor" dedi.

Konuşmasında bölgesel deniz ticaretine de dikkat çeken Eyüpoğlu, "Karadeniz'in nadide liman kentlerinden biri olan Ereğli'miz, Erdemir Limanı, Belediye Limanı, tersanecilik faaliyetleri ve sanayi tesisleriyle önemli bir ticaret hacmine sahiptir" ifadelerini kullandı.

Törene, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, ZBEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Av. Mücahit Andiç, CHP Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Ereğli Deniz Ticaret Odası Başkanı Oğuz Ünlüer, çeşitli siyasi parti, oda ve dernek temsilcileri ile daire müdürleri katıldı. - ZONGULDAK