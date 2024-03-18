Konya'nın Ereğli ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.
Ereğli ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Meydanbaşı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehitlik anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Duaların okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Buradaki törenin ardından Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki anma programına geçildi. Öğrenciler tarafından sergilenen çeşitli etkinliklerin ardından program sona erdi.
Etkinliklere, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Ereğli Cezaevi Tabur Komutanı Kahraman Gürbüz, Ereğli Jandarma Komutanı Fatih Kurt, Şehit Aileleri Derneği Yönetimi ve şehit aileleri, Muharip Gaziler Derneği Yönetimi, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Ereğli'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi - Son Dakika
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