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Ereğli'de işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetleniyor - Son Dakika
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Ereğli'de işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetleniyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi gereği, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyması denetleniyor. Zabıta ekipleri ayrıca ulusal marketlerde fiyat etiketi ve çarşı merkezinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ereğli\'de işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetleniyor
05.01.2024 - 16:38,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ticaret Bakanlığı'nın yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin yapılan düzenleme gereği denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri ayrıca ulusal marketlerde fiyat etiketi ve hijyen ile çarşı merkezinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığının, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kanun gereği işyerlerinde denetimlerine başladı.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, işletme sahiplerinin her hangi bir cezaya maruz kalmamaları için bakanlığın genelgesine uymalarını isteyerek; "Yönetmeliğe göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak. İşletme sahiplerinin her hangi bir cezaya maruz kalmamaları için çıkan bu yönetmeliğe uymaları gerekiyor. Zabıta ekipleri ayrıca ulusal marketlerde fiyat etiketi ve hijyen ile çarşı merkezinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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