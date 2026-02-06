Mahalleliden Başkan Hamamcı\'ya teşekkür ziyareti

Eskişehir'in İnönü İlçesi'ne bağlı Erenköy Mahalle sakinleri İnönü Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Serhat Hamamcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundular.

Erenköy Mahalle Muhtarı Hüsnü Pelvan, Bozüyük Erenköylüler Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Demir, Eskişehir Erenköylüler Dernek Başkanı Enes Bayazıt, Erenköy Köy Dernek Başkanı Rıdvan Güneş, dernek üyeleri ve mahalle sakinleri toplu halde Başkan Hamamcı'yı ziyaret etti. İçeriye sığmayan katılımla gerçekleşen nazik ziyaret dolayısıyla Erenköy Mahalle Muhtarı, dernek başkanlarına ve tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek birlik ve beraberliğin daim olsun olmasını diledi. Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hamamcı'nın yanı sıra Meclis Üyeleri Ali Rıza Sarıkaya, Ömer Topçi, Kamil Şen, Muzaffer Taştan ve Murat Dağ da yer aldı.

Mahalleliden gelen talep ve önerilerin dinlenmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR