Mahalleliden Başkan Hamamcı'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mahalleliden Başkan Hamamcı'ya teşekkür ziyareti

Mahalleliden Başkan Hamamcı\'ya teşekkür ziyareti
06.02.2026 15:18  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in İnönü İlçesi'ne bağlı Erenköy Mahalle sakinleri, İnönü Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Serhat Hamamcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette mahalle muhtarı ve dernek başkanları da yer aldı.

Eskişehir'in İnönü İlçesi'ne bağlı Erenköy Mahalle sakinleri İnönü Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Serhat Hamamcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundular.

Erenköy Mahalle Muhtarı Hüsnü Pelvan, Bozüyük Erenköylüler Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Demir, Eskişehir Erenköylüler Dernek Başkanı Enes Bayazıt, Erenköy Köy Dernek Başkanı Rıdvan Güneş, dernek üyeleri ve mahalle sakinleri toplu halde Başkan Hamamcı'yı ziyaret etti. İçeriye sığmayan katılımla gerçekleşen nazik ziyaret dolayısıyla Erenköy Mahalle Muhtarı, dernek başkanlarına ve tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek birlik ve beraberliğin daim olsun olmasını diledi. Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hamamcı'nın yanı sıra Meclis Üyeleri Ali Rıza Sarıkaya, Ömer Topçi, Kamil Şen, Muzaffer Taştan ve Murat Dağ da yer aldı.

Mahalleliden gelen talep ve önerilerin dinlenmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Erenköy, İnönü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahalleliden Başkan Hamamcı'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:55:42. #7.11#
SON DAKİKA: Mahalleliden Başkan Hamamcı'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.