Erhun: "Halkımızla iç içe olmalıyız" - Son Dakika
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Erhun: "Halkımızla iç içe olmalıyız"

26.02.2022 12:07
Erhun: "Halkımızla iç içe olmalıyız"

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük ve Pazaryeri'nde görev yapan din görevlileriyle buluştu.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük ve Pazaryeri'nde görev yapan din görevlileriyle buluştu. Din görevlilerine tavsiyelerde bulunan İl Müftüsü Erhun, "Bizim görevimiz belirli bir kısım insana hitap etmek değil bütün insanlığa hitap etmektir" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın '2022-2023 Yılı Eylem Planı' çerçevesinde Bozüyük ve Pazaryeri din görevlileriyle buluşan Erhun, "İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara Kardeşçe Nasihat" isimli sunum gerçekleştirdi. Müftü Erhun "İmam hatiplerimiz ve müezzin kayyımlarımız peygamber mirasını omuzlarına yüklenmiş durumdalar. Biz biliyoruz ki sizler ulvi bir görevle meşgul oluyorsunuz. Bizim görevimiz belirli bir kısım insana hitap etmek değil bütün insanlığa hitap etmektir" dedi.

"Halkımızla iç içe olmalıyız"

Görev yaptıkları yerlerde halkla iç içe olmaları gerektiğini imam hatip ve müezzin kayyımlara hatırlatan Erhun "Halkımızla iç içe olmalıyız. Her yaşa uygun bir görev yürütmeliyiz. Çocuklarla çocuk olmalı gençlerle genç ve yaşlılarla yaşlı olmalıyız. Bizim yaptığımız işin manevi boyutu o kadar ağır ki, hem kendimizin hem de halkımızın bütün sorumluluğu bize düşüyor. İşte bu yüzden görevimize çok dikkat etmeliyiz ve görevimizi tam anlamıyla sahiplenmeliyiz" diye konuştu.

Öte yandan gerçekleştirilen buluşmaya, Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin, müftülük personeli ve din görevlileri katıldı. - BİLECİK

Erhun: Halkımızla iç içe olmalıyız
Erhun: Halkımızla iç içe olmalıyız

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İmam Hatip, Pazaryeri, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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