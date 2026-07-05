Tatar: Mersin, KKTC için stratejik bir merkez - Son Dakika
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Tatar: Mersin, KKTC için stratejik bir merkez

Tatar: Mersin, KKTC için stratejik bir merkez
05.07.2026 10:33
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in ticaret ve lojistikte kritik rol oynadığını belirterek, narenciye ihracatının Mersin üzerinden yapıldığını söyledi. Mersin OSB ziyaretinde ekonomik iş birliği ve sanayi yatırımları ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in iki ülke arasındaki ticaret ve lojistik açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Narenciyemizi Mersin üzerinden dünyanın birçok noktasına ulaştırıyoruz. Mersin bizim için çok önemli bir merkez konumunda" dedi.

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Başkan Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkiler, sanayi yatırımları ve iş birliği imkanları ele alındı.

KKTC'nin ekonomik kalkınması için Türkiye ile güçlü bir iş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Tatar, "Anavatan Türkiye'nin desteğiyle daha neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Narenciyemizi Mersin üzerinden dünyanın birçok noktasına ulaştırıyoruz. Mersin bizim için çok önemli bir merkez konumunda. Mersin OSB'nin başarılarını da yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye son 20 yılda önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu gelişimden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de güç almaktadır" diye konuştu.

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ise bölge sanayicilerinin Kuzey Kıbrıs ile güçlü ticari bağlara sahip olduğunu belirterek, "Sanayicilerimiz arasında Kuzey Kıbrıs'a ticaret yapan çok sayıda firmamız bulunuyor. Kuzey Kıbrıs sanayisinin güçlenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması noktasında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğünüz çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz de bakanlığımıza bağlı bir organize sanayi bölgesi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Mersin OSB'nin çevre dostu üretim anlayışı ve eğitim yatırımları hakkında da bilgi veren Tekli, bölgenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun güneş enerjisinden karşılandığını belirtti. OSB bünyesinde kreş, meslek lisesi ve meslek yüksekokulunun bulunduğunu kaydeden Tekli, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Program kapsamında Tatar ve beraberindeki heyet, bölgede faaliyet gösteren Negna Ahşap üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatar: Mersin, KKTC için stratejik bir merkez - Son Dakika

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