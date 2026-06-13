ERÜ 2025 Başarı Ödül Töreni Düzenledi - Son Dakika
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ERÜ 2025 Başarı Ödül Töreni Düzenledi

ERÜ 2025 Başarı Ödül Töreni Düzenledi
13.06.2026 10:29
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Erciyes Üniversitesi, 2025 yılı başarısını ödüllendirdi ve teşekkür belgeleri dağıttı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından '2025 Başarı Ödül Töreni' düzenlendi. Tören kapsamında 2025 yılında özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, senato üyeleri, fakülte dekanları, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, başarıların takdir edilmesinin kurumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirterek, "Üniversitelerin gelişime açık, geleceğe yönelik bir vizyonla hareket etmesi son derece önemlidir. Biz de bu anlayışla üniversitemizin geleceğine yönelik projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz" dedi.

ERÜ'nün her alanda nitelikli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, "Sağlıkta, mühendislikte, ziraatte, sosyal bilimlerde ve diğer tüm alanlarda etkin çalışmalar yapmaya ve bunları artırarak sürdürmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Başarıların görünür kılınmasının önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, "Marifet iltifata tabidir. Bir başarı varsa takdir edilmelidir. Takdir edilmeyen başarıların devamlılığını sağlamak kolay değildir. Bu nedenle özveriyle çalışan personelimizin ve öğrencilerimizin emeklerini görünür kılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında üniversitede yürütülen projelere de değinen Rektör Prof. Dr. Altun, yeni hastane projesinin ihale sürecinde olduğunu belirterek, "Projemiz tamamlandı ve yapım ihalesi sürecine geçmiş durumdayız. Yeni hastanemizin inşaatına yıl sonu ya da önümüzdeki yılın başında başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin kapsamlı bir şekilde yenilendiğini de ifade eden Rektör Prof. Dr. Altun, Milli Teknoloji Atölyesi'nin tamamlandığını ve Öğrenci Yaşam Merkezi Projesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Araştırma üniversitesi olmanın gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini de vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, "Elde ettiğimiz başarıların arkasında idari ve akademik personelimizin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar bulunmaktadır. Bu süreçlerde ortaya koyduğunuz emek ve özveri bizim için son derece kıymetlidir" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Altun'un konuşmasının ardından 2025 yılında özverili çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür belgesi verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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