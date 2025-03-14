ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni - Son Dakika
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ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni

ERÜ\'de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni

Erciyes Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi; hekimler ve akademisyenler katıldı.

14.03.2025 15:39
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak, ERÜ Tıp Fakültesi hekimleri için hazırlanan video sunumu izlendi.

Videonun ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaptığı konuşmasında tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Hekimlik mesleğinin asil bir meslek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, "İnsanı yaratandan dolayı seviyoruz. Bir kere insana tebessüm ile yaklaşmamız, insanın gönlünde yer kurabilmemiz son derece önemli detaylardır" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi'nin eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte Ülkeye katkı sağlayan faaliyetler içerisinde olduğuna dikkat çeken Rektör Altun, şunları kaydetti:

"Tıp Fakültemizde sadece hastaların muayene edildiği ve tıp öğrencilerinin yetiştirildiği bir fakülte olarak değil, bilim camiasına araştırma merkezlerimizin katkısı ile güzel sonuçlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu manada da Tıp Fakültemiz gerçekten, akademik kadrosu ile her daim bilimsel çalışmalarda Üniversitemize çok önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamda da ben Tıp Fakültemiz Akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum."

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerine yeni kazandırılacak olan 800 yataklı ek hizmet binası hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, "Proje yapım ihalesinin sonuçlanması ile muhtemel 2026 yılı içerisinde yapım sürecine geçecek olmamızda ciddi bir altyapıya sahip olan Tıp Fakültemizi bundan sonra da daha emin ve daha güçlü adımlarla ilerleyeceğini ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, "14 Mart sadece biz hekimlerin kutladığı bir bayram değil. Bir bağımsızlık mücadelesinin, bir direnişin ve idealin simgesidir. Modern tıbbın gerekliliklerini yerine getirirken insan hayatına verdiğimiz değerle etik ilkelerimizle mesleğimizin kutsallığına olan inancımızla bu mesleği sürdürmeye devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ise 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin de konuşmasında şunları söyledi:

"Çok sayıda nitelikli hekim yetiştiren dünyaca ünlü hekimlere sahip olan bir ülkeyiz. Bu Cumhuriyetimizin tarihinde nereden nereye geldiğini gösteren çok önemli bir gösterge. Tıp Fakültesinin gelişmiş olması bizim ülkemizin en önemli gelişmişlik göstergelerinden olduğunu düşünüyorum."

Öğrenci Temsilcisi Akın Can Aydın ve Asistan Temsilcisi Dr. Recep Tayyip Yıldırım da birer konuşma yaparak, 14 Mart Tıp Bayramını kutladılar.

Konuşmaların ardından Asım Mücteba Tekin tarafından piyano resitali gerçekleştirildi. Resitalin ardından kaliteli akademik çalışmalar yapan hekimlere teşekkür belgeleri takdim edilmesi ve yeni akademik kadrolara atanan öğretim üyeleri için düzenlenen cübbe giyme töreni ile devam etti.

Tören, öğrencilere başarı belgesi takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni - Son Dakika

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