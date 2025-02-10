ERÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'nın İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika
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ERÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'nın İşbirliği Protokolü imzalandı

ERÜ\'de İŞKUR Gençlik Programı\'nın İşbirliği Protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ülke genelinde uygulanacak olan 'İŞKUR Gençlik Programı' çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kayseri İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

10.02.2025 12:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ülke genelinde uygulanacak olan 'İŞKUR Gençlik Programı' çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kayseri İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında ERÜ'den bin 473 öğrenciye destek sağlanacak.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak katıldı. Öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasının hedeflendiği 'İŞKUR Gençlik Programı' kapsamında imzalanan protokol töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, program kapsamında öğrencilere önemli bir imkan sağlanacağına dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Altun; "İŞKUR Gençlik Programı' kapsamında bin 473 öğrencimize gelir imkanı sunması ve sigortalarının yapılması ile çok önemli imkandan faydalanacaklar. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öğrencilerin bir an önce programdan faydalanmaları için çalışmalara başladıklarının da altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ'nün programda adım atan ilk üniversitelerden birisi olduğunu söyledi. İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ise yaptığı konuşmada protokole verdikleri destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür ederek, program hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak tarafından protokole imza atıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'nın İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

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