ERÜ'de Lazer ve Robotik Cerrahi Kursu - Son Dakika
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ERÜ'de Lazer ve Robotik Cerrahi Kursu

ERÜ\'de Lazer ve Robotik Cerrahi Kursu

Erciyes Üniversitesi, üroloji alanında Holmium/Thulium lazer ve robotik RIRS kursu düzenledi.

25.04.2025 12:33
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ile Türk Üroloji Derneği işbirliği ile Holmium/Thulium Lazer ve Robotik RIRS Kursu düzenlendi.

ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Türk Üroloji Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Retrograde Intrarenal Cerrahi (RIRS) eğitimine ev sahipliği yaptı. Eğitimde çocuk ve erişkin hastalarda Holmium ve Thulium fiber lazer gibi yeni nesil lazer cihazları ile navigasyon özellikli, vakum uyumlu erişim kılıfları kullanılarak böbrek taşı cerrahileri yapıldı. Düzenlenen kurstaki teorik bilgiler ve pratik uygulamalar ise özellikle endoüroloji alanında gelişmek isteyen asistan, kursiyer ve doktorlar için fırsat sunmayı hedefliyor.

Doç. Dr. Numan Baydilli, "Burada Retrograde Intrarenal Cerrahi dediğimiz böbrek içindeki taşları minimal inivaziv yöntemlerle kırdığımız güzel bir kurs gerçekleştireceğiz. ERÜ Üroloji Anabilim Dalı olarak bu kursa ev sahipliği yapmayı çok büyük bir onur olarak görüyorum. Ürüner Sistem Taş Hastalığı konusunda ERÜ, bölgenin bir lideri ve Üroloji Anabilim Dalı da bu bayrağı taşıyan bir ünitedir. Kayseri olarak görmeyin. Çevremizde bulunan bütün illere yönelik yaklaşık 10 milyon nüfusa hitap eden bir anabilim dalındayız. Burada yapılan ameliyatlar son 20 yılda teknolojinin gelişmesi ile çok değişti. Özellikle açık ameliyatlar yerini endoskopik cihazlarla yapılan, daha kısa sürede hastanede kalınan, daha az ağrı oluşturan ve daha hızlı daha kolay taştan temizlenen ameliyatlar haline geldi. Burada idarecilerimizin de katkısı ile üniversite envanterinde, havuzunda bulunan lazer cihazları işimizi çok daha kolaylaştırdı. Endoskopik cihazların minyatürize hale gelmesi ile de taş konusunu çok daha iyi deneyimledik. Bundan sonraki süreçte de artık bu deneyimimizi bizden sonraki kuşaklara, genç asistan, uzman arkadaşlarımıza vermeyi düşündük. Bu eğitim kapsamında böbrek içindeki taşların kırılması ile ilgili Retrograde Intrarenal Cerrahi Kursu anabilim dalımız bünyesinde üroloji ameliyathanesinde yapılacak" dedi.

Prof. Dr. Deniz Demirci de, "1997'den itibaren ERÜ Üroloji Alanı'nda değişim yaşıyoruz. Burada bu değişimin sürekli olumlu bir şekilde zamanla birlikte hastaların lehine ve asistan arkadaşların lehine sonuçta verilen hizmetlerin de kalitesinin artması anlamında belli bir hedefe doğru gittiğini görüyoruz. Yıllar içerisinde biz ki bizim Üroloji Anabilim Dalı'nın kuruluşu ERÜ Tıp Fakültesi ile beraber. 1997 yılında biz endoskopik ameliyatlarda böbrek taşı cerrahisinde perkütan nefrolitotomi ile başlamıştık. Tabi o günlerden bugüne kadar teknoloji bizi belli bir değişimle beraber belli bir noktaya taşıdı. Numan hocamın da bahsettiği gibi giderek aletler küçüldü. Beraberinde taş kırmadaki etkinliğimiz arttı ve sonuçta herhangi bir tedavi yaparken bizim esas hedefimiz bu noktada başarılı olmaktır ve hasta içerisinde taş bırakmamaktır. Bunu da yaparken hastalarda en az yük getirip en iyi sonucu almaya yönelik bir yoldan gitmemiz gerekiyor. Bu konu Retrograde Intrarenal Cerrahi ve taşların vücuttan temizlenmesi son 10 yılda özellikle çok tartışılır, konuşulur ve sahada uygulanır hale geldi. Bir anabilim dalı dediğimiz zaman Öğretim Üyeleri ve beraberindeki bütün personel elbette ki tıp fakültesi yönetimi ve rektörlüğe kadar uzanan bir süreçtir. Bunlar hepsi bir bütün halinde ve akademi bünyesinde, Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde bütün personel ile beraber bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Biz sonuçta hepimiz bir vatan evladıyız. Bu yaptığımız işlerin hepsini bulunduğumuz konumları özellikle ülkemize ve insanımıza hizmet etmek anlamında belli bir düzeyde sorumlulukla bir yere getirmek istiyoruz. Biz bildiklerimizi genç kuşaklara, yeni gelen arkadaşlarımıza aktarmak istiyoruz. Geleceğe eğitimle beraber, hep beraber konuşarak, tartışarak, teknolojiyi takip ederek ve kurslar vererek bildiklerimizi yeni nesillere aktarmak belki bilmediğimiz konular varsa da kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ben bu süreçte bize destek veren ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da, "Derste hep söylüyoruz kronik böbrek hastalığının, akut böbrek yetmezliğinin sık nedenlerinden bir tanesidir böbrek taşı hastalığı. Dolayısıyla bu nedeni en azından cerrahi olarak ortadan kaldırmak ve sebeplerine yönelik tedavi edebilmek için yıllar içerisinde yeni teknolojiler gelişiyor. Bu teknolojiyi tedavi olarak bünyesine aktaran belki teknolojiye en hızlı adapte olan üroloji kliniğidir. Bizde de durum böyle. Üroloji kliniğinin güzel bir yanı hemen hemen yılda en az 1-2 defa mezuniyet sonrası eğitimle ilgili ciddi çabaları var. Bunu süregelir hale getirmiş bir klinik. Bugün de bu toplantının bu vizyonun devamı olarak bu kurs yapıldı. Burada eksik olan tek şey var o da akreditasyon. Yani bu kadar hocanın yetiştiği ve bu kadar iyi asistan eğitiminin yapıldığı ve bu kadar süreğen eğitimlerin yapıldığı ve gelenek haline geldiği bir kliniğin eğitiminin mutlaka akredite olması lazım. Bunu belki uluslararası akredite ile de taçlandırmak gerekiyor. Bu anlamda bizim yönetim olarak elimizden gelen katkıyı vereceğimizin sözünü veriyorum" dedi.

Düzenlenen kursa ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Demirci, ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Numan Baydilli, doktorlar, asistanlar ve kursiyerler katıldı. Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından katılımcı kursiyer ve asistanlara Retrograde Intrarenal Cerrahi hakkında bilgiler verilerek ameliyathanede teknikler hem teorik olarak anlatıldı hem de pratik olarak gösterildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Erciyes, kayseri, Yerel, Son Dakika

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