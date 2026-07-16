ERÜ\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında tören gerçekleştirildi.

ERÜ 15 Temmuz Şehitler Caddesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcıları, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga, İl Müdürleri, Senato Üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.

Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından şehitler için dua edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz'u dün olmuş gibi hissettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Dış mücadele, dış savaşı kazanmak kolay ama kendi içinizden bir hainliği anlamak ve önlemek kolay değil. Cumhurbaşkanımızın Milletimi meydanlara davet ediyorum cümlesiyle meydanlara çıkan milletimizin o beraberliği, ellerinde Türk bayrakları, kalplerinde imanla duruşları aslında sadece Türkiye'ye değil, dünya devletlerine de, dünya milletlerine de örnek oldu. O yüzden sadece artık Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde halka rağmen darbe yapmak kolay değil. Bunun örneklerini bizim ülkemizde, bizim milletimizin tavrından sonra görmeye başladık."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Elbette bu coğrafyada, bu vatan üzerinde ne zaman şöyle hafif başımızı kaldırmaya, ne zaman birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı sağlamaya çalışmaya ve ülke olarak kalkınmaya ya da yatırımlar yapmaya başlasak dur diyen bir irade ortaya çıkmaya çalışıyor. Ama onun bir irade olmadığını, ihanetin bu defa içimizden olduğunu görmek de elbette ki hepimizi hayal kırıklığına uğratıyor. O açıdan bu tür oyunlar bitmez, bu tür yaklaşımlar her zaman olabilir. ya da bunun yerini, boşluğunu doldurmak için bir başka ihanet şebekesi ortaya çıkabilir. Uyanık olmamız lazım, diri olmamız lazım" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında karanlık olan 15 Temmuz gecesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesiyle aydınlanmaya ve refaha ulaşmaya doğru ilerlediğine dikkat çekerek, "15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunmak isteyen hainlere karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize sağlık diliyorum" diye konuştu.

Rektör Altun, konuşmasında şunları kaydetti:

"Baktığınız zaman kolay bir takvim süresi gibi algılanabilir ama biz daha dün yaşanmış edasıyla 15 Temmuz gecesini aklımızda, kalbimizde sıcak tutmaya çalışıyoruz" diyen Rektör Prof. Dr. Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler üniversite olarak gençlerimizin eğitim süreçlerinde yeni yöntemlerle onları daha yenilikçi olarak, bilgi donanımlı olarak yetiştirmek zorundayız. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bu tip darbelerin yöntemleri zaman içerisinde değişebilmektedir. Bizler onun için uyanık olmak her daim daha çalışkan olmak zorundayız." - KAYSERİ