ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının üyeleri ile bir araya geldi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının temsilcisi Ahmet Taş ile Gönüllü Kültür Kuruluşlarının üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; Erciyes Üniversitesi olarak sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde her zaman birlikte olmak istediklerini belirterek, "Üniversiteler olarak bizlere düşen insanlığın katkısına olacak her türlü alanda üst düzey hizmet edebilmektir. Bunu yaparken de bizler öncelikle bulunduğumuz şehre ve ülkemize katkı sağlamak istiyoruz" dedi. Erciyes Üniversitesi'nin köklü tarihe sahip olan bir Üniversite olduğuna dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Altun, "Bizler her zaman Erciyes'in siluetinden feyz alıyoruz. Bunları yaptığımız sürece de her zaman yukarıda kalmaya, zirvede olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Erciyes Üniversitesi'nde tıptan mühendisliğe, ziraatten sosyal bilimlere birçok önemli projeye imza attıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Bu yıl kurumsal ödüllerimize bakıldığında 8 ödül birden aldık. En çok ödül alan üniversiteyiz. Alınan bu ödüllerin hiçbiri tesadüf değildir. Hayırseverlerimiz bizlere öyle katkılar sağlıyorlar ki, sağlanan bu katkıların sonucunu ben bu ödüllerin kaynağı olarak görüyorum. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Kısa süre önce robotik cerrahi ile ameliyatlara başlayan bir üniversite olduk. Robotik cerrahi Ankara'nın doğusunda üniversite hastanesinde kullanılan tek cihaz şu anda. Türkiye'de üniversite hastanelerinde kullanılan yedinci cihaz. Allah böyle hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Bu coğrafyada çok çalışmak zorundayız. Bizlerin kaybedecek hiç zamanı yok. Çünkü coğrafya bunu gerektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna baktığımızda mazlumların destek alacağı tek ülkeyiz. Onun için de üniversitelerimize düşen bilimsel olarak ne gerekiyorsa çalışabilmek ve etkin olarak sonuçlar alan ürünler geliştirmek."

Konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin lokomotif bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun; "Bizlerin en çok önem verdiği nokta Ar-Ge faaliyetlerimiz dışında Ür-Ge faaliyetleri. Araştırma geliştirme bir yere kadar geliyor ve raflarda yerini alıyor. Maalesef ülkeye bir katma değer sağlamıyor. Ancak üretim geliştirme faaliyetlerinde sanayimiz ile birlikte daha yukarı nasıl çıkarız diye hareket ediyoruz. Çünkü Erciyes Üniversitesi lokomotif bir üniversite olma özelliğini artırarak devam ettirmektedir. Şehrin sanayisine yön vermek için hakikaten katma değeri olan ar-ge inovasyon çalışmalarının ürünleri olan sonuçları yaygınlaştırmamız aslında bizim ihracatımıza da Kayserimiz için çok büyük bir imkan verecektir. Özellikle dördüncü organize sanayi bölgesi için bu manada inovasyon içerisinde olan, katma değeri yüksek ürün üretecek işletmeler içinde Erciyes Üniversitesi Teknopark etkin faaliyetlerde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına konuşan Ahmet Taş, Erciyes Üniversitesi'nin topluma hizmet veren ve önemli başarılara imza atan bir üniversite olduğunu söyledi. Gönüllü Kültür Kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi veren Taş, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a düzenlenen toplantıya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Konuşmalarından ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, soruları cevaplayarak, katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu. - KAYSERİ