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ERÜ ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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ERÜ ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği (TÜGVA) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ERÜ öğrencilerine TÜGVA tarafından geliştirilen 'İhtisas Akademi Projesi' kapsamında eğitim ve seminerler düzenlenecek.

ERÜ ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı
20.12.2023 - 13:43,
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği (TÜGVA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında TÜGVA tarafından geliştirilen "İhtisas Akademi Projesi" kapsamında ERÜ öğrencilerine eğitim ve seminerler düzenlenecek. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ile TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Öğrenci odaklı kıymetli bir protokole imza atmış bulunmaktayız. Amacımız birlikte ortak eğitim programları düzenlemek. Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerine destek olmaya gayret edeceğiz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızla yaptığımız bu tür faaliyetlerde güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş da konuşmasında iş birliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunarak Rektör Prof. Dr. Altun'a teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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