ERULDER, 19 Ülkeden Öğrencileri Muş'ta Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ERULDER, 19 Ülkeden Öğrencileri Muş'ta Buluşturdu

ERULDER, 19 Ülkeden Öğrencileri Muş\'ta Buluşturdu
05.08.2025 09:05  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER), yaz döneminde 19 farklı ülkeden 53 uluslararası öğrenciyi Muş Malazgirt'te düzenlediği kampta bir araya getirdi. Öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri ve kültürel geziler ile dolu dolu bir kamp süreci yaşadı.

Yıl içerisinde yaptığı çalışmalara yaz döneminde de devam eden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) 19 farklı ülkeden 53 uluslararası öğrenciyi Muş Malazgirt'te bulunan Gençlik Kamp Merkezine götürdü.

Okulların kapanması ile beraber birçok uluslararası öğrenci ülkelerine dönenken bir kısım öğrenci yüksek ulaşım maliyetleri nedeniyle Erzurum'da kaldı. Erzurum'da kalan öğrencileri şehirde yalnız bırakmayan ERULDER, hazırladığı kamp programıyla erkek öğrencileri Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Muş Malazgirt Kamp Merkezine götürdü. İran'dan Tacikistan'a, Endonezya'dan Gine'ye 19 farklı ülkeden Erzurum'a okumaya gelen öğrenciler katıldı.

Atatürk Üniversitesi önünden başlayan kampta birlik beraberlik mesajı verildi. Mazlum coğrafyalar unutulmadı, dualar edildi. Yapılan spor karşılaşmalarıyla heyecan zirveye taşındı. Futbol, basketbol, voleybol sahalarının yanında tenis kortlarından faydalanan uluslararası öğrenciler doyasıya eğlendiler. Ayrıca havuza girerek hünerlerini sergilediler. Vakit namazlarını cemaatle kılan öğrenciler manevi duyguları da beraber yaşadılar. Kampta bulunan liderler eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler güzel vakit geçirdiler. Malazgirt Kalesini, Malazgirt Müzesini gezen öğrenciler Malazgirt Anıtını ziyaret ederek buradaki vakitlerini dolu dolu geçirdiler. Erzurum'a dönerken Ahlat'ta bulunan tarihi Selçuklu Mezarlarını ziyaret ederek tarihe şahitlik ettiler.

Kampa katılan Gineli Cibril, "Çok güzel bir kamp geçirdik. Bize burada çok iyi baktılar. Çok güzel yemekler vardı. Çok güzel oyunlar oynadık. Kampı düzenleyen derneğimize teşekkür ederim" dedi.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, "Daha önce birçok kamp düzenledik. Bu senede Gençlik Spor Bakanlığından Muş Malazgirt kamp merkezini bize verdiler. Öğrencilerimizle doyasıya eğlendik, güzel vakit geçirdik. Bir ve beraber olma, ümmet olma şuuru gelişti. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kaynaşması için güzel bir ortam oluştu. Birçok etkinliğe katılan öğrencilerimiz yeteneklerini sergilediler. Kampın hayata geçmesinde bizlere destek veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERULDER, 19 Ülkeden Öğrencileri Muş'ta Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Özcan Deniz sahnede patladı: Canımı en yakınım yaktı Özcan Deniz sahnede patladı: Canımı en yakınım yaktı!
İsrail’de siyasi kriz Ana muhalefet lideri, Netanyahu’yu hedef aldı İsrail'de siyasi kriz! Ana muhalefet lideri, Netanyahu'yu hedef aldı
Özel hastane fazla para almıştı 11 bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı Özel hastane fazla para almıştı! 11 bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı
Belediye “görülmeye değer mahalle“ unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok Belediye "görülmeye değer mahalle" unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok
Otomobilin Çarptığı Eşek Ölürken, Yavrusu Yanında Bekledi Otomobilin Çarptığı Eşek Ölürken, Yavrusu Yanında Bekledi
Muhtarı isyan ettiren olay Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Amcanın yeğenini öldürdüğü o anlar kameraya yansıdı Amcanın yeğenini öldürdüğü o anlar kameraya yansıdı

08:48
Ticaret Bakanlığı: ÖTV değişikliği sonrası alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı: ÖTV değişikliği sonrası alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı gerekli tedbirler alınacak
07:53
Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari’siyle drift gösterisi yaptı
Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari'siyle drift gösterisi yaptı
07:39
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
07:31
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni
Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
07:21
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
13:40
Şiddetli bir şekilde tekneye çarpan balina feci şekilde can verdi
Şiddetli bir şekilde tekneye çarpan balina feci şekilde can verdi
13:38
Bengisu Avcı Tsugaru tamamlayarak tarihe geçti
Bengisu Avcı Tsugaru tamamlayarak tarihe geçti
13:36
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!
13:34
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
13:20
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 09:08:23. #7.12#
SON DAKİKA: ERULDER, 19 Ülkeden Öğrencileri Muş'ta Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.