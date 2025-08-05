ERULDER, 19 Ülkeden Öğrencileri Muş\'ta Buluşturdu

Yıl içerisinde yaptığı çalışmalara yaz döneminde de devam eden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) 19 farklı ülkeden 53 uluslararası öğrenciyi Muş Malazgirt'te bulunan Gençlik Kamp Merkezine götürdü.

Okulların kapanması ile beraber birçok uluslararası öğrenci ülkelerine dönenken bir kısım öğrenci yüksek ulaşım maliyetleri nedeniyle Erzurum'da kaldı. Erzurum'da kalan öğrencileri şehirde yalnız bırakmayan ERULDER, hazırladığı kamp programıyla erkek öğrencileri Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Muş Malazgirt Kamp Merkezine götürdü. İran'dan Tacikistan'a, Endonezya'dan Gine'ye 19 farklı ülkeden Erzurum'a okumaya gelen öğrenciler katıldı.

Atatürk Üniversitesi önünden başlayan kampta birlik beraberlik mesajı verildi. Mazlum coğrafyalar unutulmadı, dualar edildi. Yapılan spor karşılaşmalarıyla heyecan zirveye taşındı. Futbol, basketbol, voleybol sahalarının yanında tenis kortlarından faydalanan uluslararası öğrenciler doyasıya eğlendiler. Ayrıca havuza girerek hünerlerini sergilediler. Vakit namazlarını cemaatle kılan öğrenciler manevi duyguları da beraber yaşadılar. Kampta bulunan liderler eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler güzel vakit geçirdiler. Malazgirt Kalesini, Malazgirt Müzesini gezen öğrenciler Malazgirt Anıtını ziyaret ederek buradaki vakitlerini dolu dolu geçirdiler. Erzurum'a dönerken Ahlat'ta bulunan tarihi Selçuklu Mezarlarını ziyaret ederek tarihe şahitlik ettiler.

Kampa katılan Gineli Cibril, "Çok güzel bir kamp geçirdik. Bize burada çok iyi baktılar. Çok güzel yemekler vardı. Çok güzel oyunlar oynadık. Kampı düzenleyen derneğimize teşekkür ederim" dedi.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, "Daha önce birçok kamp düzenledik. Bu senede Gençlik Spor Bakanlığından Muş Malazgirt kamp merkezini bize verdiler. Öğrencilerimizle doyasıya eğlendik, güzel vakit geçirdik. Bir ve beraber olma, ümmet olma şuuru gelişti. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kaynaşması için güzel bir ortam oluştu. Birçok etkinliğe katılan öğrencilerimiz yeteneklerini sergilediler. Kampın hayata geçmesinde bizlere destek veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM