ERÜSMÜS+ Kültür Buluşması düzenlendi - Son Dakika
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ERÜSMÜS+ Kültür Buluşması düzenlendi

ERÜSMÜS+ Kültür Buluşması düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kültürler arası etkileşimini teşvik etmek amacıyla ERÜSMÜS+ Kültür Buluşması düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler arasında kültürel alışveriş artırıldı.

29.05.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından farklı ülkelerden gelerek ERÜ'de öğrenim gören öğrencilerin kültürler arası etkileşimini teşvik etmek ve öğrenciler arasında kültürel alışverişi artırmak amacıyla ERÜSMÜS+ Kültür Buluşması düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Emre Toprak, Dış İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihal Şengün, Rektör Danışmanı Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Kırpık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, misafir öğrenciler tarafından kurulan stantları ziyaret ederek, öğrenciler ile sohbet etti.

Stant ziyaretinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin her türlü problemlerinde yönetim olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, "Sahip olduğumuz kültürümüzü sizler ile paylaşmak, sizlerin de sahip olduğu kültürü daha yakından tanımak için üniversitemizde düzenlenen birçok uluslararası programa katılmayı ve Üniversitemizin uluslararasılaşması noktasında kendimizi anlatmayı önemli başlıklarım arasında görüyorum. Sizler bizlere emanetsiniz. Bizler sizlere her zaman sahip çıkarak, problemlerinizi çözmekten yanayız" dedi.

Dış İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk de konuşmasında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi vererek, "ERÜSMÜS+ Kültür Buluşması" etkinliğinin önümüzdeki yıllarda geleneksel olarak yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından konser verildiği etkinlikte çeşitli ülkelerden gelerek ERÜ'de öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel müzik ve dans gösterileri sahnelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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