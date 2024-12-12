Erzincan beyaz örtüyle kaplandı
ERZİNCAN - Erzincan şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı. Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi.
Kar ve tipinin daha çok etkili olduğu Erzincan - Gümüşhane karayolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Erzincan Sivas karayolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti.
Son Dakika › Yerel › Erzincan'a Kar Yağdı - Son Dakika
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