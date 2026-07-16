Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti - Son Dakika
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Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Erzincan\'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
16.07.2026 07:17  Güncelleme: 07:19
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Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitler dualarla anıldı, vatandaşlar demokrasi nöbetinde bir araya geldi.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitler dualarla anıldı, vatandaşlar demokrasi nöbetinde bir araya geldi.

Programlar kapsamında Terzibaba Külliyesi Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra il protokolü ile vatandaşlar Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Kızılay Meydanı'nda devam eden programda, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular tarafından getirilen sancak, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya teslim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu dua etti. Programda şiirler okunurken, 15 Temmuz'u anlatan belgesel gösterimi de gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz 2016 gecesi meydanlara çıkan vatandaşların tanklara ve kurşunlara karşı durarak darbe girişimini engellediğini söyledi.

Aradan geçen 10 yıla rağmen o gece ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun güçlenerek devam ettiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bizler tam on yıldır bu meydanlarda, o gece yazılan destanın haklı gururunu yaşıyoruz. Zaman geçiyor, acılar paylaşıldıkça hafifliyor ancak o gece sergilenen büyük birliktelik toplumsal bilincimizde her geçen gün daha da kökleşiyor. Bugün 'İrade Bizim, Zafer Bizim!' diyerek meydanları dolduruyorsak, bu, geçmişte yaşadığımız bir acıyı hatırlamanın çok ötesinde bir şeydir. Bu duruş, kendi geleceğimize, çocuklarımızın yarınlarına ve demokratik kazanımlarımıza her şartta sahip çıkacağımızın aslında en gür sesidir."

Anma programına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutan Vekili Tümgeneral Murat Ataç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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